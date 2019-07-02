即巿股評 港股直擊

過去一個長周假期，實在太多太多太多事發生，G20峰會期間，特習會帶嚟好消息，雖然市場早有心理準備中美兩國貿易戰，唔會一次特習會就一鎚定音，成功解決問題完全結束，但至少雙方已同意重啟談判，美國暫停追加新關稅，華為部份解禁可向美企再購買設備，蘋果亦逃過全面加關稅大劫，總算係一個可喜之象。美股周一三大指數齊升，標普更創歷史新高，而費城半導體指數更升2.7%。不過美股升幅算係溫和，始終好消息出貨，市場仍要觀察之後兩國談判發展，提防貿易戰再生變數。

至於港股今日表現算係咁，都要追番噚日假期其他股市升幅，恒指高開361點，其後見獲利回吐，升幅收窄至225點，見過半日低位28768點，其後升勢再現，半日最多升416點，見28959半日高位，而期指則轉高水，最高見29054點，率先重上二萬九。中午恒指升386點，報收28929點；國指則升146點，報11028點。大市目前28800似乎企得定，再上要回補29384同29678之間個裂口，今年大市仲有冇本事挑戰高位，要睇侵侵係咪講口齒，咪忽然挑起條筋出爾反爾，咁港股第三季應該仍有條件重上三萬大關。

重磅藍籌股普遍上升，騰訊(00700)終突破360元阻力，半日最高見367.8元，可惜未能維持高位，半日報收362.6元，裂口高開又走枝陰燭出嚟，搞到幅圖唔多靚仔。同樣創新高98元嘅平保(02318)，亦係開咗枝陰燭，但100元大關近在咫尺，只差一步即變身紅底股，幾時都話中資金融股中，內險股要睇高一線係首選。

至於上周阿Man表示，G20峰會只要帶嚟好消息，5G股應可受惠，仲要侵侵忽然大發慈悲放生華為，除咗5G概念股有追捧，就連貿易戰最大受害者之一嘅手機設備股，整個板塊今日大翻身，瑞聲(02018)及舜宇(02382)更齊升9%，包辦最大升幅成份股冠亞軍。至於5G概念股，阿Man至愛嘅中國鐵塔(00788)半日升4.9%，話咗股價企定2元樓上，再向上無走雞，睇嚟2.2元呢一關好快再見。值得留意係5G設備股好似長飛光纖(06869)落後得緊要，現價上車再大跌風險有限，估值夠晒平，中線收集諗得過。

踏入7月亦正式放暑假，濠賭股又炒行業旺季，加上澳門博彩收入連升番兩個月，總算為受續牌不明朗因素困擾嘅濠賭股帶嚟好消息，又係買股買龍頭中嘅龍頭，要揀當然係銀娛(00027)秤先。

半新股較為矚目係中煙香港(06055)，超額配股權獲悉數行使，今日股價再炒高逾四成，盤中見過18.66元，講真呢啲新股都係順勢而行，有貨可以選擇沽出部份攞番個本，餘下嘅貨留嚟放風箏，至於冇貨又未贏過，依家再高追，風險自付，真唔係知幾時忽然散水。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)