港股直擊 即巿股評

G20習特會成果遠超預期，上日環球股市齊造好，港股三日假期後，今早一度抽升逾四百點，撲近兩萬九。

恒指今早裂口高開361點，報28904，甫開已重上100天線(28592點)，早段升幅一度縮至225點，低見28768，但低位即有買盤承接，大市升幅擴大，一度升416點，高見28959，創5月8日以來高位，隨後回順，在28900穿梭。恒指半日收報28929，升386點或1.35%；國企指數中午漲146點或1.35%，報11028，大市成交明顯增至646.78億元。

A股今早個別發展，上證半日跌0.06%，深成指中午升0.18%。

藍籌股普遍上揚，騰訊(00700)漲2.8%；友邦(01299)、平保(02318)、創科(00669)及申洲(02313)齊創上市高，中午分別升1.7%、3.6%、3%和3.4%；滙控(00005)漲1.3%；九置(01997)逆市跌0.6%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

手機及5G股：美國突放生華為，手機及5G股應聲炒上，藍籌手機孖寶瑞聲(02018)及舜宇(02382)分別飆9.1%和9%，更霸佔恒指最大升幅頭兩位；丘鈦(01478)爆升14.1%；比亞迪電子(00285)炒高7.5%；鐵塔(00788)揚4.9%；中興(00763)漲4.7%；小米(01810)漲0.6%；聯想(00992)則升4%；另一方面，華為概念股中國軟件國際(00354)，半日也抽升6%。

賭業股：澳門博彩收入連升兩個月，帶挈賭業股今早造好，永利(01128)急揚6.2%；澳博(00880)也揚5.8%；金沙(01928)飆7.5%；美高梅(02282)揚6%；銀娛(00027)彈升7.7%。

金礦股：金價下挫，更跌穿1400美元關，金礦股齊下跌。招金(01818)跌3%；山東黃金(01787)降1%；紫金(02899)跌1.9%；靈寶黃金(03330)降3.4%；中國黃金(02099)挫3%；SPDR金ETF(02840)降2%。

焦點股份

中船防務(00317)：中國船舶工業集團正與中國船舶重工集團籌劃戰略性重組，中船防務H股半日大升11.6%，其A股(600685.SH)則抽高6.2%。

中煙香港(06055)：超額配股權獲悉數行使，今早再度炒上，一度高見18.66元，再創上市新高，半日仍大升40.6%，造18.34元，成交有11.9億元。

香港電視(01137)：上周五稍為回吐之後，今早又重拾動力，一度飆升一成半，高見5.15元，創八年新高，半日仍大漲13.4%，成交有4770萬元。