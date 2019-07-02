港股直擊 即巿股評

個市吽咗幾日，大家都知道擺到明係等G20單嘢之後先再算，最後結果係中美雙方暫時休戰兼話重新啟動對話，而美方就焗部放生華為，所以搞到今朝個市彈升361點，開報28904點；啲電訊同華為相關股份今朝都相繼彈起。

依家9點58分，恒指升幅比今朝開市多咗，做緊28943點，升400點，最高暫時見過28957點，雖然只係爭少少就上到29000點，但今日一彈一舉升穿多條平均線，都已經係一個壯舉；同時下方10天線(27183點)進一步再升穿50天線(28607點)，又一個「黃金交叉」出現，睇嚟衝嘅力度夠強之餘，下方向好嘅技術指標又成為咗back up，睇嚟好友下一個目標會set恒指挑戰返5月頭嗰下跌裂口(29480至29678點)呢個位。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點23分，恒指高位仍然都係今朝mark嘅28957點，先係頭三層熊證街貨28600至28699點、28700至28799點同埋28800至28999點全數死亡，呢三層夾埋有2806張期指，至於28900至28999點嗰467張期指，按恒指高位計，其實當中有一半熊證已經死亡。而再上嘅29000至29099點呢度，就有相當於762張期指，對於熊證嚟講已經係一個重貨區；同時見恒指今日咁彈升法，你估會唔會有資金追貼熊博個市升得盡得滯會掉頭？

「咁強嘅氣都博掉頭？」還記得以往坐貨過夜時，如果第二日開市買中向嘅話，開市頭段會再住開市嘅方向再行多幾步，但呢個時候亦係正好將之前買落嘅貨收割嘅時候，因為當個市「再行多幾步」時，技術指標同步都被拉往盡頭多幾步，一旦觸發鐘擺，會市就會反方向行，到時唔係話放唔到貨，只係賺少咗幾格你會覺得唔抵啫。

同樣市況，但遇上高手或即日市trader嘅話，前者先會喺「再行多幾步」時放走坐過夜嘅貨之餘，會反手入隻貼價輪(槓桿高嘛)以買大市反方向行；至於後者，咪就係只會高手嘅第二部份：趁個市推到技術指標至盡頭時出手買反方向，同樣用高槓桿輪證做trade。

自問快手嘅你，你當然可以咁做，反正依家(10點35分)見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)keep住喺超買水平；不過，如果係以「日」計嘅短炒嚟講，日線圖上平條平均線繼續往順序方向排列，保歷加通道口仍然拓闊比位個市行，而恒指現價(10點37分報28917點，升374點)點都同上方熊證較近，下方牛證第一層為28400至28499點，同現價有近500點距離，只係日線圖恒指擺明高位呈「十字星」，但今日都仲未收時架嘛，你又點知一陣會唔會變成一支「大陽燭」隊升？

恒指Call(27447)， 行使價29338點，呢隻嘢嘅所有條款其實係同另一隻Call(27338)一模一樣，唯一唔同嘅係兩隻嘢嘅街貨同成交，雖然(27447)嘅街貨係比(27338)係多啲，但講緊呢兩隻Call嘅街貨都唔過4%；至於成交方面，(27447)就多(27338)10倍多有多，向來成交都只係剎那嘅事，但當所有條件相當之下，真人系要秤嘅咪用成交秤囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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