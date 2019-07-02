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今日 10:57 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】金礦股全線跌 金價失1400美元關

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G20習特會成果超市場預期，金價下挫，更跌穿1400美元關，金礦股齊下跌。

招金(01818)現跌2.1%；山東黃金(01787)降1.7%；紫金(02899)跌1.9%；靈寶黃金(03330)降2.7%；中國黃金(02099)降2.6%；SPDR金ETF(02840)降1.8%。

習特會結果勝市場預期，金價上日跌穿1400美元，最多挫2%，低見1381.9美元，但今早回升，現造1389.2美元，回升0.5%。

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