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今日 10:14 港股直擊 即巿股評

港股曾飆415點 平保創新高 濠賭手機股跑出

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「習特會」拍板決定休戰，中美同意重啟貿易磋商，同時，美方不會對中國商品加徵新關稅，亦同意放寬華為的禁令。港股今早假後復市裂口高開，恒指一度漲逾四百點。

恒指高開361點或1.27%，報28904，之後升幅一度收窄至225點，低見28768。其後重拾升勢，暫時見最多升415點，報28957，為5月8日以來高位。截至10時6分，恒指升367點，報28909。

國企指數升145點，報11027，升幅有1.3%。

內地股市昨日急升，今早窄幅個別走，上證指數現報3039，跌5點或0.17%；深成指昨日急升逾3%，最新仍微升0.1%。

騰訊(00700)高開4.3%，報367.8元，最新升3%。

平保(02318)高開4.5%，報98元，創新高，最新升3.5%；國壽(02628)升逾4%，重上廿元水平。

澳門博彩收入連升兩個月，濠賭股急升。銀娛(00027)急升6.5%，報56.05元；金沙(01928)亦升逾6%。

華為禁令獲部分放寬，手機設備、電訊設備、5G概念及軟件股造好。舜宇(02382)高開9%，報87.95元，最新仍升近8%，暫為最大升幅藍籌。瑞聲(02018)升7%；丘鈦(01478)升11%。

中興通訊(00763)升5.3%；鐵塔(00788)漲逾4%；信利(00732)升7.1%；金蝶(00268)升4%。

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