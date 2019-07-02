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今日 10:13 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】手機及5G股齊炒上 美突讓步放生華為

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美國突放生華為，手機及5G股應聲炒上，丘鈦(01478)更領放，最新造6.57元，爆升10.4%，成交金額4580萬元。

藍籌手機孖寶舜宇(02382)及瑞聲(02018)，現分別飆8.1%和6.9%，更霸佔恒指最大升幅頭兩位；比亞迪電子(00285)炒高7.2%；通達(00698)也大升一成；信利(00732)與高偉電子(01415)各抽高7.1%；富智康(02038)彈升6.9%；鴻騰(06088)揚5.1%。

此外，小米(01810)漲1.6%；聯想(00992)則升4.5%。

5G股表現亦佳，鐵塔(00788)揚5.4%；中興(00763)漲5.5%；京信通信(02342)漲4.6%；中國通信服務(00552)走高2.5%；摩比(00947)升3.9%；昂納科技(00887)升3.6%。

另一方面，華為概念股中國軟件國際(00354)，現也抽升6.3%。

美國總統特朗普於「習特會」後宣布，不會對中國商品加徵新關稅，也不取消現有關稅，同時放寬對華為的限制，容許美國公司繼續向華為出售不涉國家安全的產品，並透露中國開始購買大量美國農產品。

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