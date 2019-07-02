港股直擊 即巿股評

「習特會」拍板決定休戰，中美同意重啟貿易磋商，同時，美方不會對中國商品加徵新關稅，亦同意放寬華為的禁令，容許美國企業向後者出售的產品。港股今早假後復市，料跟隨A股及外圍高開，挑戰28800點水平。

周一歐洲三大股指集體收漲，其中德國DAX指數漲1%報12521點，進入技術性牛市。中美貿易緊張形勢紓緩，美股收高，不過升幅較早段收窄，道指升117點或0.44%報26717點，標普500創新高，收市漲0.8%報2964點，納指漲1.1%報8091點。科技股大漲，蘋果漲1.8%，美光科技漲近4%，AMD漲2.7%。中概股方面，阿里巴巴漲超3%，京東漲近3%。

全球經濟數據均令人失望。週一的數據顯示，亞洲和歐洲的製造業活動在6月份萎縮，美國的製造業指標也連續第三個月下降。德國製造業面臨疲軟的外部需求。南韓出口下滑近14%，日本短觀信心指數也跌至三年低位。

摩根士丹利美股首席策略師表示，美國藍籌業績將下滑，進一步打擊美股；仍維持美股今年第三季將有調整、回落10%的預測不變。

美銀美林也表示，美股將於夏季作出調整，回落幅度可能是5%，預計在夏季結束時標普500指數才能回升至較高水平。

美滙指數大漲0.66%報96.8288，創近兩周新高。有分析指，G20峰會的樂觀結果已經部分影響了美國利率市場對於今年減息的定價，儘管7月份減息仍被完全定價，但預期分布已經向沒那麼鴿派的一方小幅轉移，市場對於美聯儲鴿派傾向的預期正在調整，美元在這種情況下走高。

投資者現在將關注焦點放在周五公布的美國非農就業數據上，以尋找美聯儲下一步政策的線索。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.42元，較本港上周五收市高0.62元；騰訊(00700)ADR收報363.13元，高10.53元；國壽(02628)ADR收報19.72元，高0.48元。油價上升，中海油(00883)ADR收報13.6元，高0.24元；中石油(00857)ADR收報4.35元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報5.35元，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.16元，高0.01元；聯通(00762)ADR收報8.65元，高0.08元；中電信(00728)ADR收報3.97元，高0.04元。

ADR港股比例指數報28743，較上周五恒指收市高201點或0.7%。恒指上周五收報28542點，跌78點或0.3%，全月連升四周，累飆1641點或6.1%。總結上半年，恒指累升2696點或10.4%。今早港股料跟隨A股及外圍高開，挑戰28800至29000點水平。

中美同意重啟貿易磋商，A股在7月首日收漲。上證指數升2.2%收報3044點，重返3000點大關；深成指更以全日最高位收市，收報9530點，漲352點或3.84%。兩市交投熾熱。

焦點板塊

華為概念股：昨日A股相關股份大漲，5G概念股亦搶眼，多股漲停。留意有關股份今日表現。

澳門博彩收入連升兩個月。澳門博彩監察協調局公布，6月博彩收入238.12億元(澳門元‧下同)，按年升5.88%，按月則跌8.25%。今年上半年，賭收1495.04億元，按年跌0.47%。另外，摩通發表報告看好濠賭股。

焦點股份

蒙牛(02319)：宣布出售石家莊君樂寶乳業全部註冊資本的51%，總作價40.11億元(人民幣‧下同)。預期於建議出售事項完成後，公司將錄得估計除稅前收益約34.29億元。

摩根士丹利將東風集團(00489)評級上調至「增持」，目標價8元。

建行(00939)今日除息。