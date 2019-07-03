即巿股評 港股直擊

上半年香港股市，憧憬中美貿易談判有好結果，恒指曾升至近30300的年內高位，但其後談判陷入膠著，指數一度失守27000，接著受正面消息及積極情緒影響，恆指反覆回升，六月累漲1641，超過6%；上半年則累計升2697，超過10%。今年上半年滬綜指數、深成指數及深圳創業板指數分別累漲19%、26%及20%，跑贏全球主要股市！美國道瓊斯指數六月漲了5%，上半年也只是升了14%。七月股市走勢將會如何呢？

正如筆者上月文章所提及：「政治市」是最難捉摸，卻是充滿短綫獲利機會，但一定要緊貼時事，詳加分析。狂妄自大的特朗普會在六月公布競選連任，爲了矇騙選民，可能在帖文散播「中美貿易談判」似是而非的好協議，隨時令股市向好......果真上星期在G20峰會期間會談，中美雙方同意在平等和相互尊重的基礎上，重啟經貿磋商，美方承諾暫時不再加徵新關稅，並要求中方大買美國農產品。明白内裏乾坤，中方當然樂於虛與委蛇，這完全符合中美兩國社會的利益，令全球投資者可暫時紓緩一下。特朗普「做戲」更上一層樓，假裝「紆尊降貴」，在回國中稍停南韓片刻，在南北韓分界線與朝鮮領導人金正恩會面及握手，並隨金正恩到北韓一側，成為首位踏進北韓境內的在任美國總統，這一幕情景肯定騙得不少選票。孰真孰假呢？正如一位古賢智者曾説過：「政治是骯髒的，眼前所目睹的不一定是事實，而真實的事卻不為世人所見！」

寰看世界其他地緣政治局勢仍是充滿太多未知數，如G20峰會閉幕後所聲明：承認貿易和地緣政治緊張局勢加劇。美國單方面撕毀伊朗核協議，伊朗已開始重啓核原料，嚇得以色列嚴陣以待。加上美國承認戈蘭高地是以色列領土，引起阿拉伯世界强烈不滿，全球囘教徒反美及反以色列活動勢將更加熾熱。中東局勢，隨時星星之火，可以燎原。南美委内瑞拉總統馬杜羅之政權被美國推出的傀儡瓜伊多所挑戰，俄羅斯終於派軍駐守委國，名正言順地在美國的南邊近望。美國的其他所謂盟友也不見得政治穩定：歐盟内部矛盾、歐洲難民浪潮、民粹主義崛起、英國脫歐進程、俄烏邊境之爭等等，都為未來數月增添太多不明朗因數。

眾所周知，環球「政經一體」是不爭的事實，中美貿易摩擦已在全球經濟數據反映出來。金融服務供應商Markit公布，美國6月製造業採購經理指數初值跌至50.1，創2009年9月後最低；美國密歇根大學6月消費者情緒指數終值跌至98.2；美國6月消費者信心指數跌至121.5，低過市場預期。内地方面，國家統計局和物流與採購聯合會公布6月官方製造業採購經理指數(PMI)為49.4，連續第2個月低於50盛衰分界線；財新/Markit聯合公布6月製造業採購經理指數亦跌至49.4，創5個月以來最低，亦是2016年6月以來第二低。亞洲其他地區的經濟數據也每況愈下：台灣6月日經製造業採購經理指數報45.5，按月下跌2.9，創2011年11月以來最低；南韓6月出口按年下跌13.5%，連續第7個月下跌，並創下近3年半以來最大跌幅；日本製造業活動跌至3個月最低，6月日本製造業採購經理指數修訂至49.3，是3月以來最低，亦是連續兩個月低於50盛衰分界線......

綜觀上述之政治和經濟狀況，受惠於中美貿易摩擦升級的憂慮暫以得到緩解，七月初全球股市將會高開。然而，特朗普有過多次出爾反爾的表現 --- 美國權力結構之複雜性、執政團隊內部之分歧、選舉遊戲之影響都是美方變數多的原因。所以不用單方面太盲目樂觀，說不定去到某水平，特朗普又口出狂言，股市就借勢大幅度調整。事實上，有目共睹，美國全方位遏阻中國崛起，無所不用其極，而作爲全球經濟最自由市場的香港已被淪爲大國博弈下之棋子，有智慧的讀者當然明白箇中原因，要有充分心理準備，做足防風措施。預料七月港股仍是消息化和情緒化，大幅度上落，狂野地波動，充滿短線獲利機會。每當大幅度回調，不妨趁低吸納國策板塊如5G概念、人工智能、科技網絡、綠色能源、内需消費和稀有金屬等作爲中/短綫投資，適時獲利，嚴守止蝕。

黎永良