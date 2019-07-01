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一連兩日在日本大阪舉行的G20峰會已於上周六（6月29日）閉幕，不過，在G20峰會期間進行歷時約80分鐘的「習特會」更受全球矚目。這是去年12月1日阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會以來，中國國家主席習近平與美國總統特朗普第二次正式會面。兩國元首會後同意，在平等和相互尊重的基礎上重啓貿易磋商，雙方經貿團隊將討論具體問題。

特朗普在會後見記者亦釋放「好消息」，他形容與習近平主席進行很好的會談，促使雙邊貿易談判重拾正軌，美方暫緩對3000億美元中國貨加徵關稅，中方承諾採購大量美國食品和農產品。特朗普表示，美國企業可以繼續向華為出售設備（零部件），只要相關「設備不會釀成國家緊急問題，美國企業可以出售它的設備」，又指未來兩三日會討論是否將華為剔出實體清單（Entity List）。

實體清單即「貿易黑名單」，今年5月15日，美國商務部執行總統特朗普簽署的行政命令，將華為連同其數十間附屬機構列入貿易黑名單，美國企業未取得當局許可，不准向華為出售包括技術和設備。其後經過中國外長王毅與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）斡旋，美國商務部於5月20日宣布，暫時放寬華為貿易禁令90日。除非未來幾日華為真的獲剔出美國的實體清單，否則對華為而言並沒有實質得益。再者，美方仍維持在5月10日開始就2000億美元中國貨加徵關稅率由10%提高至25%水平。

可以這樣說，大阪「習特會」的最佳成績僅在於美方暫緩對額外3000億美元中國貨加徵關稅，貿易戰未有再升級而已。更值得注意的是，即使中美雙方稍後敲定重返談判桌，大阪G20峰會後轉到南韓訪間的特朗普已在Twitter表示，交易（transaction，貿易談判）的質素遠比速度重要，他並不急於達成協議。內地官媒《環球時報》亦在社評提到，中美經貿磋商重啓後的情況更為關鍵，因為美方過去多次出爾反爾，中方必然對此有所警惕。

老徐認為，這次「習特會」其實令人驚多過喜，如此則須防明天（7月2日）復市，恒指會借消息調整，測試10天線支持。

最後補充，6月26日「搏拳實錄」提到，恒指若跌入6月19日的27584至28022點的大型上升裂口，老徐就平掉27076點的期指長倉止賺。恒指上周三開市不久就跌至27985水平，但在老徐仍猶豫是否執行止賺已顯著回升，結果任由這張期指長倉連同27400點的short put在6月27日自動結算，合共贏到超過1600點子（期指差價加short put的全數211點期權金）。利潤雖然滿意，但仍感後悔當日未有在開short put倉的同時long call（見6月24日「搏拳實錄」《雪花蓋頂老樹盤根》）。

老徐