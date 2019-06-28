港股直擊 即巿股評

「習特會」明日舉行，惟港股即將踏入三日長假，投資者傾向保守，令恒指今早一度挫逾兩百點，收市跌78點，成交金額717.83億元。

北水淨入略減，由昨日淨入16.6億元，略降至16.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)今日為最多淨入個股，全日淨入12.5億元，招行(03968)也錄6187萬元淨入。

國壽(02628)及廣發証券(01776)也錄1.02億和2027萬元淨入，但平保(02318)則有2.46億元淨走，為最多淨出個股，新華保險(01336)與中太平(00966)也錄3181萬及1989萬元淨走，華泰(06886)也錄639萬元淨走。

其他較多個股淨入有中國建材(03323)、萬科(02202)、 申洲(02313)及騰訊(00700)，全日錄9547萬、5543萬、1901萬及1446萬元淨入。

大市成交奀，港交所(00388)全日有1.05億元淨沽，融創(01918)也錄1.23億元淨走，手機股舜宇(02382)則錄7175萬元淨走，中興(00763)跌錄3483萬元淨沽，而吉利(00175)也錄3428萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、平保、融創、招行、騰訊、吉利、國壽、中太平、華泰及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中國建材、中興、港交所、舜宇、融創、建行、萬科、申洲、廣發及新華保險。