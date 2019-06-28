港股直擊 即巿股評

港股半年結在市場靜觀「習特會」下偏軟收市，上半年中港市場受貿易戰形勢牽引，恒指第二季走勢「先高後挫再反彈」，高低波幅3608點。

恒指今早高開11點，報28632點屬全日高，開市後倒跌，復失昨日收復的100天線(28577點)，上午最多跌202點，中午跌161點，午後曾挫204點，見28416點全日低，之後拗腰，跌幅縮至百點內。恒指收報28542點，跌78點或0.3%，全月連升四周，累飆1641點或6.1%。大市今日下跌股份比例為52%；上升股比例48%。

恒指第二季埋單跌508點或1.8%。總結今年上半年，恒指累升2696點或10.4%。

國企指數報10881點，跌15點或0.1%。國指第二季跌497點或4.4%；上半年累計升757點或7.5%。

大市成交額717.83億元。港股下周一(7月1日)假期休市。滬深港通北向交易今日暫停，至下周二(7月2日)恢復。

7月期指收報28505點，跌53點，低水38點。

A股低收，滬指跌0.6%；深成指跌0.66%。

美國道指期貨最新升80點，報26626。中美元首本港時間明早在大阪會面，據報中國將向美國提出一系列條件，包括堅持要華府解除所有對華為的禁令。白宮經濟顧問庫德洛稱，會談不預設條件，如有必要美方或對中國貨加徵關稅。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.1%；領展(00823)挫1.6%；萬洲(00288)吐3.2%；旺旺(00151)跌3.2%。相反，友邦(01299)再創新高，高收0.1%；建行(00939)升0.7%；太古A(00019)升0.2%。

總結上半年，藍籌升幅王是中國生物製藥(01177)，期內飆54.8%；跌幅王是中石油(00857)，累挫11.7%。

焦點板塊

內房股：中海外(00688)升2.5%為今日表現最好藍籌。多隻二、三線內房市造好，時代中國(01233)升5.1%；豐盛(00607)升7.8%；花樣年(01777)升3.6%；旭輝(00884)升2.2%；SOHO中國(00410)升3%。另外，物業代理股易居(02048)漲3%。

汽車股領前大市，廣汽(02238)升2.1%；比亞迪(01211)升1.4%；長汽(02333)升1.8%；北汽(01958)升1%；東風(00489)升0.9%；華晨中國(01114)升0.8%。

消費股：多隻內地飲食股急漲，海底撈國際(03862)創新高，收市飆7.8%；同系頤海(01579)升3.2%。另外，現代牧業(01117)升5.5%；統一(00220)升1.4%。本地的維他奶(00345)回升2%。煙草出口半新股中煙香港(06055)再飆18.8%，成交額達8.01億元。體育用品股續走高，李寧(02331)創多年高位，收市升1.7%；安踏(02020)升0.4%；中國動向(03818)升4.3%；特步(01368)升0.2%。

焦點股份

中國聯塑(02128)：獲大摩首予「增持」評級，急漲7.7%。

亞洲衛星(01135)：獲溢價23.43%提私有化，復牌升13.5%。

新股：6隻新股個別發展，勛龍(01930)首日飆34.1%；鷹普精密(01286)高收1仙；植華集團(01842)高收14%；途屹(01701)首日瀉41%；銀濤(01943)低收7%；飛揚集團(01901)低收6.7%。

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