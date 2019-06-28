6隻新股個別發展，中國定製模具開發商及供應商勛龍(01930)開報1.27元，高位見1.42元，低位0.99元，收報1.18元，較招股價0.88元，高34.1%，成交額1.16億元。不計手續費，一手4000股賺1200元。
中國工業零組件製造商鷹普精密(01286)收報3.01元，較招股價3元，高1仙，成交額2.92億元。不計手續費，一手1000股賺10元。
背包及行李箱製造商及出口商植華集團(01842)收報0.57元，較招股價0.5元，升14%，成交額1.26億元。不計手續費，一手4000股賺280元。
內地出境旅遊產品及服務供應商途屹控股(01701)收報0.305元，較招股價0.52元，低41%，成交額6070萬元。不計手續費，一手4000股蝕860元。
本港建造業分包商銀濤控股(01943)收報0.465元，較招股價0.5元，低7%，成交額3370萬元。不計手續費，一手5000股蝕175元。
飛揚集團(01901)收報0.98元，較招股價1.05元，低6.7%，成交額4710萬元。不計手續費，一手2000股蝕145元。
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