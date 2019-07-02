即巿股評 港股直擊

讀者梁太問：「主持人你好, 我想問佳兆業物業(02168)前景如何，此物管股可以長揸嗎？ 什麼價位可入，上望多少，謝謝！」(上周五收報12.8元，跌0.9%)

-0.120 (-0.9%)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「母公司佳兆業是深圳最大地產發展商有大灣區概念，因此水漲船高熱炒了一會，但佳兆業物業的可管理樓面面積比其他物管股少，這亦是它估值一直落後同業的原因，不宜長揸，但如果股價有機會回落至11元，不妨考慮短線操作。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「屬於『輕資產』的物管股近期表現強勢，資金持續流入；加上宏觀經濟未明，該批股份對外圍經濟及樓市周期敏感度較低，收入表現相對穩定。目前物管股多由一線內房分拆，佳兆業物業亦不例外，可背靠母公司的支持。從去年業績顯示，集團已償還所有借款，目前資產負債比率為零，並擁有現金及現金等價物約7.08億元人民幣，有助支持未來發展。該股現價預測市盈率為13倍，相比於業內龍頭如碧桂園服務(06098)的34.1倍及中海物業(02669)的26.1倍，確有估值上的優勢。不過，由於股價最近已累積龐大升幅，閣下若未持貨，不宜高追，可候股價回落至10天線(約11.9港元)始作買入。」

陳鎮強 信報分析員

「此股上市僅過半年，可用參考不多。母企佳兆業(01638)持股近7成半，股權相對集中，優點是起動快，相對地回吐幅度相對深。市場估值數據不多，EJFQ FA+只有一個分析員評級，目前預測市盈率9.8倍，在物管板塊屬便宜，與彩生活(01778)相若。目前手上有貨可續持有，睇上市後首份全年業績。」

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