即巿股評 港股直擊

等到頸都長嘅G20峰會終於展開，不過戲肉係明早嘅特習會，市場氣氛傾向觀望，而長周末前有缸邊友先選擇離場，周末情懷下港股有少少沽壓。恒指今早高開11點，報28632點為半日高位，但開市無耐即倒跌，100日線(28577點)得而復失，半日最多跌202點，見過半日低位28419點。恒指半日報收28460點，跌161點；國指報收10849點，跌48點。

重磅股個別發展，但都係跌多升少，友邦(01299)點0.7%、騰訊(00700)跌0.8%，大笨象(00005)跌0.5%，港交所(00388)亦跌1.1%。產油國仍未決定減產與否，三桶油今日見沽壓，半日跌1.1%至1.5%不等。其他重磅股均見回吐。

人民幣近日表現較穩，內房股續有追捧，唔少內房股今日均見上升，反而物管股有回吐，不過都係嗰句，阿Man都係寧取物管股。而內需股當中今日體品股跑出，一對龍頭李寧(02331)跟安踏(02020)分別升2%及0.5%，其他體品股均逆市做好。

至於阿Man喺其他平台推介過嘅中國聯塑(02128)，今日得大摩出報告加持，給予「增持」評級，半日急升近6%，升勢有餘未盡。有跟上車嘅，可繼續坐穩，唔使急於落車。

呢期資金追捧半新股，而今日更有6隻新股同時上市，表現各異，當中表現最勁係勛龍(01930)，半日較招股價升37.5%。而途屹控股(01701)出師不利，半日較招股價低36.5%，剛好與勛龍走勢相反。

其他股份乏善可陳，今日下半場估計都係悶局一場，市場關心嘅係明早特習會結果，若然雙方能握手言和，齊齊發表聯合聲明，估計大市踏入七月或有個好嘅開局，指數仍有機會向二萬九挑戰。相反中美關係不進則退，關稅僵局持續，大市或先下試10日線(28194點)，留意20日線(27672點)及250日線(27610點)開始交匯，呢個會係決定後事好壞嘅關鍵支持位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)