港股直擊 即巿股評

市場靜觀本港時間明早中美元首在日本會面，港股創7周收市新高後，今早一度回吐逾200點。

恒指高開11點，報28632點屬半日高，開市後倒跌，復失昨日收復的100天線(28577點)，11時左右跌幅突破200點，最多跌202點，見28419點半日。恒指中午收報28460點，跌161點或0.6%，大市成交額353.62億元。

國企指數報10849點，跌48點或0.4%。

A股半日受壓，滬指跌0.88%；深成指跌0.89%。

藍籌股方面，友邦(01299)吐0.7%；騰訊(00700)跌0.8%；領展(00823)挫1.3%；萬洲(00288)回吐2.8%；旺旺(00151)跌2.4%。相反，建行(00939)升0.1%；太古A(00019)升0.7%。

焦點板塊

內房股：中海外(00688)漲2%為今早表現最好藍籌。多隻二、三線內房市造好，時代中國(01233)升2.7%；龍光(03380)升1.3%、花樣年(01777)升1.4%、越秀(00123)和旭輝(00884)漲1%以上。

體育用品股：多股逆市走高，李寧(02331)創多年高位，半日升2%；安踏(02020)升0.5%；中國動向(03818)升2.2%；特步(01368)升0.4%。

焦點股份

中國聯塑(02128)：獲大摩首予「增持」評級，半日急漲5.8%。

中國通號(03969)：獲中證監同意科創板上科創板，股價半日升5.1%。

新股：今日達6隻新股上市，勛龍(01930)半日收報1.21元，較招股價高37.5%；鷹普精密(01286)半日收報3.13元，較招股價高4.3%；植華集團(01842)半日收報0.6元，較招股價高兩成；途屹控股(01701)半日收報0.33元，較招股價低36.5%；銀濤控股(01943)半日收報0.485元，較招股價低3%；飛揚集團(01901)半日收報1元，較招股價低4.8%。

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