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今日 10:56 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】百麗分拆滔搏上市提交申請

百麗國際旗下的運動零售及服務平台滔搏國際提交上市申請。外電引述消息稱，滔博計劃集資最多10億美元(約78億港元)。

滔博國際提交初步文件披露，截至2月底止年度純利近22億元人民幣，按年增長53.19%；收入325.64億元，按年增長22.65%。毛利率升0.2個百分點至41.8%。

該公司計劃上市集資所得投資於業務的科技創新，包括僱佣相關人才、購買設備及升級直營門店的成本及開支；以及作為營運資金及其他一般公司用途。

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