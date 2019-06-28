即巿股評 港股直擊

確實係被個市玩死！呢幾日見佢日升日跌咁已經忍手，到噚日見到佢係威係勢，仲上埋條100天線咁開心咁，諗住小注一Call博今日再上，誰不知一過咗期結之後就黑晒口面，依家10點3分，恒指跌108點，做緊28513點。

「乜噚日揀嗰隻恒指Call(28738)入到咩？成個下晝見恒指5分鐘SlowSTC(14,3)都keep住喺超買水平喎。」如果你真係識得咁諗 ，就真係代表你理解用分鐘圖操鐘擺策略。開5分鐘圖你就見到由噚日下晝2點30分至收市時，SlowSTC(14,3)都處於超買水平；就算當你一早就打算吼牛/Call博即日追升，基本上都只能夠喺下晝1點40分至2點10分呢度時間，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於20至30呢啲位嚟入牛/Call，跟手你都可以係打後至收市前任何一個時間走嘅if你係一個唔貪心嘅人的話。

「唔明喎，咩料個市同上方熊證咁重貨都唔殺，走嚟掉頭下行？就算下方牛證街貨新增三層，但貨量都唔及上方第一層熊證28600至28699點嗰1236張期指多呀？」呢個問題正常喺玩開牛熊證嘅人都會咁問，但以現時個市況，唯一可以解釋到嘅就係個市等緊G20嘅同時，似乎 打算將下方近牛嘅街貨儲肥佢。

依家下方第一層牛證係28200至28299點，上方熊證頭先講過啦，同樣拉個中間位(28600+28299)/2=28449.5點，依家10點15分，恒指報28482點，就咁減你一定減得到個市係近邊個位嘅，但係爭嗰幾廿點又真係咁大分別？牛熊上下個range只係爭499點，好話唔好聽呢個點數，恒指求其借個消息都可以爆都出嚟啦。

再睇恒指日線圖，上方10天線(28198點)努力向上爬，先後過咗20天線(27674點)同250天線(27611點)，下個target就係升穿50天線(28318點)，同步今日20天線確認升穿250天線，「黃金交叉」訊號再次發出。睇返成個5月恒指跌咗2798點，五條平均線由原本順序變成依家倒序，五月窮似乎應驗咗；只係6月到依家10點21分呢一刻恒指報28477點為止，恒指反彈1576點，六月根本就無絕過，依家啲天線隔兩日又出交叉，似乎係排返好個位嘅訊號強過真係出一個交叉。

既然6月無絕過，即係7月翻唔翻身都已經同呢個傳統智慧無關，要睇嘅就真係睇The Simpsons同埋Winnie the Poon嘅故事發展會係點啦，反正返埋今日工就連放三日，holiday mode已經開始啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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