金價突回勇，重上1420美元關，金礦股重拾動力，招金(01818)及山東黃金(01787)齊漲2.6%。
紫金(02899)現升1.3%；中金黃金國際(02099)則升1.4%；SPDR金ETF(02840)走高1.6%。
金價突回升，現價金今早一度跌穿1400美元關，低見1398.77美元，跌0.5%，之後止跌回升，一度漲1.4%，高見1424.72美元，新造1420.22美元，漲1%。
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