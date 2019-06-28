今日 10:22
重要通告
港股直擊
中國天然氣(00931)公布，截至3月底止年度，虧損擴大至2.54億元。每股虧損4.51仙，不派息。去年同期虧損1.24億元。
期內收入26.71億元，按年增1.98倍。
滙豐轉按現金回贈削至1.5%
今日信報
盧偉聰籲勿把政治仇恨投向警隊
中美談判傳破冰 期結日港股挾淡倉
陸文
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兩對香港老夫婦 暢談深圳中山退休生活
譚淑美
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鮑公再企硬 恒指轉拉鋸
恒昇
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今日信報
US might be the biggest loser in the tech war
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
激光的誤解（上）
葉佩珮醫生｜ 信健康
中國調政策 應對持久貿易戰
舒暢
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財富管理
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蘋果首席設計師離職自立門戶
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【國際早班車】蘋果首席設計師離職自立門戶
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比特幣高位持續跳水 暫挫逾20%
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