港股直擊 即巿股評

市場屏息以待中美元首本港時間明早會面，加上本港小長假前夕，恒指昨日急升近400點，半年結料觀望為主。

道指收市跌10點或0.04%，報26526點；標普500指數收市升0.38%，報2924點；納指收市漲0.73%，收報7967點。

數據方面，美國第一季GDP修訂值為3.1%，與初值一樣，符預期。消費開支增長下調至0.9%，為一年最弱；美國勞工部公布，截至6月22日止當周，首次申領失業救濟人數22.7萬人，按周增加1萬人，差過市場預期。

三藩市聯儲總裁Mary Daly表示，不確定儲局7月應減息，現時確定減息言之尚早。

中美元首周六在大阪會面，據報中國將向美國提出一系列條件，包括堅持要華府解除所有對華為的禁令。白宮經濟顧問庫德洛稱，會談不預設條件，如有必要美方或對中國貨加徵關稅。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.72元，較本港上日收市低0.33元；騰訊(00700)ADR收報354.49元，高1.69元；國壽(02628)ADR收報19.35元，高0.05元；中海油(00883)ADR收報13.4元，低0.06元；中石油(00857)ADR收報4.33元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報5.33元，低0.02元；中移動(00941)ADR收報71.12元，低0.28元；聯通(00762)ADR收報8.64元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.91元，無升跌。

ADR港股比例指數報28568點，較恒指昨收市低53點。夜市7月期指收報28553點，較昨日恒指收市低水68點。恒指昨收報28621點，升399點或1.4%，為5月8日以來收市新高。

港股半年結，截至昨日收市恒指上半年累升2775點或10.7%。

港股下周一(7月1日)假期休市。滬深港通北向交易今日暫停，至下周二(7月2日)恢復。

焦點股份

新股：今早共有6隻新股掛牌，耀才證券新股交易中心資料顯示，內地定製模具開發商及供應商勛龍(01930)暗盤升46.59%；銀濤控股(01943)跌19%；內地工業零組件製造商鷹普精密(01286)升9.67%；背包及行李箱製造商及出口商植華集團(01842)升8%；內地出境旅遊產品及服務供應商途屹控股(01701)跌6.73%；飛揚集團(01901)平收。

泛海酒店(00292)：全年盈利按年升97.72%，末期息每股0.65仙。母企泛海集團(00129)全年盈利跌5.08%，末期息每股2.7仙。

漢國置業(00160)：全年盈利11.59億元，按年減少61.12%，每股派末期息12.5仙。

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