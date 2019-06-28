即巿股評 港股直擊

「習特會」定於本周六早上進行，市傳中美已初步同意暫停貿易戰升級，另美方更設定了半年談判期。消息某程度消除了市場的憂慮，恒指昨日高開130點後，午後升幅進一步擴大，最終以全日高位收市，報28621點，升399點，大市成交額錄784.31億元。事實上，自上周不少股份已由低位回升，大市在低位已喘定，現階段可留意一些蓄勢發力的優質股份。

選股方面，建議可留意青啤(00168)，該公司去年實現營業收入265.75億人民幣(下同)，按年增加1.1%，並錄得純利14.22億元，增長12.6%，每股收益1.053元。派息48分，上年同期派42分。

去年盈利增長符合市場預期，而今年首季其業績表現更為理想，該公司今年首季實現營業收入79.51億人民幣(下同)，按年增加11.4%。錄得純利8.08億元，增長21%，每股收益59.8分。

自2018年下半年以來，青啤的業績表現理想，除了具有效策略將產品組合升級外，過去不少銷售表現較差的地區如華南及華東，透過優化產品組合，令去年及今年的銷售表現出現改善，同時又在福建及廣東地區加強銷售渠道投資，這令該公司在行業競爭激烈下，銷售增長也能逐漸提升，預期今年的純利增長會比去年為佳。

其股價自6月初已由低位44.95元開始再現升勢，至今已升穿50元水平，預計升浪仍有望持續，建議可候50元買入，中線目標59元，跌穿48元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益