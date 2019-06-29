即巿股評 港股直擊

近日新股市場百花齊放，先有昨日 (6月27日) 6隻新股發佈招股結果，並於今日(6月28日)上市，昨日也有5隻新股開始進行招股，其中行業定位較具特色的，要數萬寶盛華(02180)。集團為大中華區 (即中國大陸、香港、澳門及台灣) 各個市場的客戶，提供綜合人力資源解決方案及其他人力資源服務；按2018年收入計算，是區內最大的人力資源解決方案供應商。近年中國的新經濟公司數量處於爆發式增長，造就了「靈活用工」市場的龐大需求，所謂的靈活用工，就是短期合約員工的招聘。

靈活用工服務需求甚殷

新經濟公司為了保持高速盈利增長，對於成本控制及保持營運效益非常講究，靈活用工正能切合此等公司這方面的需要。根據灼識諮詢的資料，於中國的靈活用工服務，從2014至2018年的複合年增長率為26.4%，高於中國人力資源解決方案市場整體增長率的20.9%。此外，靈活用工服務的市場規模，亦由2014年的232億元 (人民幣‧下同) 增加至2018年的592億元，市場份額由33.2%增加至36.4%。分析預期於2023年靈活用工服務的市場規模將達至1771億元，市場份額將達至42%。以592億元跟1771億元比較，即2019至2023年之五年間，複合年增長率將不少於24.5%，仍與上述的26.4%接近，暗示未來五年靈活用工需求依然處於高速增長狀態。

集團擁有強大母企支援

萬寶盛華為首家具國際背景的人力資源解決方案供應商，母公司ManpowerGroup Inc.是在國際綜合人力資源服務市場的龍頭公司，於美國紐約交易所上市，為財富500強企業，運營歷史長達70多個年頭，為萬寶盛華提供強大營運技援。截至2018年12月31日，集團在大中華市場超過130個城市服務眾多企業和政府客戶，運營超過20個辦事處，已為22500 多家客戶提供服務，當中包括超過260 家財富500 強企業，以及本地著名的公私營僱主，如聯想集團(00992) 和中國大陸若干其他領軍科技企業。

收入與盈利高複合增長

這次分拆來港上市，針對大中華區業務拓展，過去三年於香港、澳門及台灣市場均穩步發展；另於內地市場，誠如上述講解，帶來超高速增長。受惠於內地的靈活用工市場的持續擴張，集團的股東應佔溢利從2016年約6538萬元 (人民幣‧下同)，增至2018年約9816萬元，複合增長率超過22.5%。至於同期收入及毛利，複合年增長率也有23.9%和21.8%，反映集團致力於在收入和利潤增長率取得平衡，亦可視為一間營運效益高的企業。另可留意集團有意未來宣派年度溢利的35%至45%作為股息，當集團保持高溢利增長之際，投資者便能藉著上述的股息政策受惠。

市盈率探討招股價定位

最後分析招股價定位，範圍介乎9.90至12.60元，相對發行股數將為2.00億股，上市時市值為19.80億至25.20億港元，參考2018年集團溢利折合約1.12億港元，計出市盈率介乎17.72至22.55倍，而上述溢利之複合增長率超過22.5%，若計入人民幣兌港元匯率因素，複合增長率更超過24.0%，反映合理市盈率為24倍，高於上述的介乎17.72至22.55倍，證明招股價定位偏低。此股每手買賣單位為250股，以招股價上限12.60元計出認購成本為3150元，因高於3000元，可見這是進場門檻偏高的股份，並考慮到近期新股上市後大多股價表現平平，甚至部分於上市首日便跌破上市價，理應會影響招股銷情，預期大戶需要承接大量股份，形成貨源歸邊格局。

故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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