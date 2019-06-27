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今日 20:01 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】6新股明掛牌 勛龍暗盤升近五成

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新股市場再度活躍，明日共有6隻新股掛牌，其中以勛龍(01930)暗盤表現最佳，升46.59%；銀濤控股(01943)則跌19%。

耀才證券新股交易中心資料顯示，中國定製模具開發商及主要供應商勛龍暗盤價收報1.29元，較招股價0.88元，升0.41元或46.59%；一手4000股，未計手續費，賬面賺1640元。

中國工業零組件製造商鷹普精密(01286)暗盤價收報3.29元，較招股價3元，升0.29元或9.67%；一手1000股，賬面賺290元。

背包及行李箱製造商及出口商植華集團(01842)暗盤價收報0.54元，較招股價0.5元，升0.04元或8%；一手4000股，賬面賺160元。

內地出境旅遊產品及服務供應商途屹控股(01701)暗盤價收報0.485元，較招股價0.52元，跌0.035元或6.73%；一手4000股，賬面蝕140元。

本港建造業分包商銀濤控股暗盤價收報0.405元，較招股價0.5元，跌0.095元或19%；一手5000股，賬面蝕475元。

飛揚集團(01901)暗盤價收報1.05元，與招股價相同。

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