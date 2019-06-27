港股直擊 即巿股評

昨日收市EJ Market推介易居企業(02048)為下半年之選，股價今日續上，下半年未到聰明錢已先行，珍惜這類極稀少股份的機會，上月高位10.82元前仍屬吸引，今年餘下兩次季檢有望納入「港股通」。

另一業務獨特性高選擇是美團(03690)，上月16日叫60元以下吸，今日破位創逾8個半月高，可挑戰上市高位74元。無貨者情勢尷尬，不建議現時重手追。

今日文章多選3隻下半年之選。

第一隻香港寬頻(01310)。年初1月23日在收市EJ Market列此股為今年中港電訊股的冷敲之選，建議完成收購後入場，4月18日再叫讀者吼位入場。集團收購滙港電訊(WTT)4月底完成，上半年業績倒退 17.22%，下半年原WTT業績入賬，加上全身投入減價戰，將是另一故事，有力挑戰上市新高。

第二隻可揀隻內房股，周二推介的大灣區「地膽」龍光(03380)，或者選5月2日推介、背後有大靠山、今年目標晉身「千億俱樂部」的美的置業(03990)。當中美的置業作勢突破20元橫行區，無貨現價可吸，此股今年餘下兩次季檢也有望納入「港股通」。

第三隻，繼續持有年初推介的深圳高速公路(00548)，減息預期下，又多一堆收息股支持者，亦有大灣區概念。要留意廣東省內有數條新公路去年開通，加上省內今年底前要基本取消全省高速公路省界收費站，用ETC付費95折，或損深高速業務表現，密切關注中期業績。

守移動半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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