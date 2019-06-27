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今日 18:17 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至16.6億 續掃內銀 沽內險

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有報道指中美同意暫停貿易戰進一步升級，更傳美國總統特朗普，將給予6個月時間讓中美達成貿易協議，受消息刺激，港股全日升399點，並以最高位收市，大市成交784.3億元。

北水淨入增加，由昨日淨入15.13億元，略增至16.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀股續受北水追入，建行(00939)、招行(03968)及工行(01398)再獲內地資金追入，全日錄9.89億元、2.27億元和1.28億元淨入，上述三行更是北手淨入最多個股。

萬科(02202)也獲6212萬元淨入，吉利(00175)則錄6174萬元淨買，頤海(01579)、神華(01088)及中興(00763)也分別錄4231萬、4197萬及514萬元淨買。

不過，平保(02318)全日有2.83億元淨沽，中國太平(00966)也錄8549萬元淨沽；騰訊(00700)也錄3098萬元淨沽，舜宇(02382)則錄7941萬元淨走。

另外，融創(01918)錄1.51億元淨沽，萬洲(00288)則錄8117萬元淨走，波司登(03998)也錄252萬淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、平保、融創、招行、神華、騰訊、工行、吉利、萬洲及中太平。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:舜宇、招行、中興、建行、平保、騰訊、波司登、頤海、融創及萬科。

 

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