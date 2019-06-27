今日 17:43
重要通告
港股直擊
中港照相(01123)公布，截至今年3月底止，全年虧損4669.1萬元，每股虧損3.94仙，不派末期息；去年同期盈利3820.6萬元。
期內，收益9.59億元，按年升3.14%。
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譚淑美
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鮑公再企硬 恒指轉拉鋸
恒昇
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中美僵局難破 內銀成打壓目標
陸文
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Withdrawal from US-Japan security pact: Trump must be bluffing
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
澳企建VR迷失世界 助人體驗病患窘境
StartupBeat
【下半年觀點】靜待好消息
梁振輝
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財富管理
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習特會周六上午日本大阪舉行
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羅斯:美冀與華達成合理貿易協議
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加拿大:有人偽造證書走私肉類到中國
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