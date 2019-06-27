港股直擊 即巿股評

「習特會」時間敲定，加上傳出中美同意暫停升級貿戰，推動港股期指結算日造好。

恒指高開130點，甫開升幅收窄至65點，見28287點全日低，之後發力收復50天線(28344點)，上午最多升331點，中午升320點或1.1%，午後突破上午高位，收市競價時段嘜高。恒指收報28621點，升399點或1.4%，為5月8日以來收市新高。大市今日上升股份比例為62%；下跌股比例為38%。

大市成交額升至784.31億元。

國企指數報10897點，升131點或1.2%。

今日期貨結算，7月期指收市升409點或1.45%，報28557，低水64點。

A股高收，滬指升0.69%；深成指升1.28%。國家統計局公布，5月規模以上工業企業利潤5655.6億元人民幣，按年增長1.1%。

白宮表示，總統特朗普與國家主席習近平，將於本港時間周六上午10時30分在日本大阪會面。另外，《南華早報》引述消息人士報道，在中美領導人本周六於日本大阪二十國集團(G20)峰會期間會晤之前，雙方已同意兩國貿易摩擦暫時停火。

美國道指期貨最新升63點，報26613。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.1%；石藥(01093)升1.9%；吉利(00175)升2.4%；建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.4%；港鐵(00066)升0.6%，締11連升。相反，領展(00823)跌0.1%；長建(01038)跌0.3%。

焦點板塊

外貿股：貿戰或緩和，多隻出口及美國業績佔比股份跑出，萬洲(00288)彈3.7%；創科(00669)升2.7%；TCL電子(01070)飆升8.1%；耐世特(01316)升6%；敏實(00425)升3.4%；偉易達(00303)升1.2%。航運股中外運(00598)升3.6%；太平洋航運(02343)升2.1%。

手機股：繼美光(Micron)稱部分恢復向華為供應晶片後，《紐約時報》亦報道，多間美國晶片製造商已找到方法繞過制裁，向華為供應產品。手機設備產業鏈續反彈，舜宇(02382)升4%；瑞聲(02018)升2.9%；中興(00763)飆6.2%；丘鈦(01478)升5.9%；比亞迪電子(00285)升4.1%；鴻騰(06088)升2.9%；高偉(01415)升2.9%；小米(01810)升2%。

濠賭股：今日另一表現較好板塊，銀娛(00027)升3.9%；金沙中國(01928)升3.2%；永利(01128)飆5.2%；新濠國際(00200)升4.5%；美高梅中國(02282)升4.2%；澳博(00880)升4.4%。

中資券商股：上海科創板首隻上市股份華興源創，上市發行價定為每股24.26元人民幣。中資券商造好，華泰證券(06886)附屬華泰聯合證券為華興源創保薦人，收市升3.4%；中信証券(06030)升4.5%；中信建投(06066)除息，回升1.9%；中國銀河(06881)升3.1%；海通證券(06837)升2.8%。

內房股：多隻二、三線內房表現突出，時代中國(01233)升7%；綠景中國(00095)升9.6%；華南城(01668)核心多賺9%，股價升4.5%；奧園(03883)升2.8%；龍光(03380)升2.1%。另外，與保利置業一同奪啟德地的華潤置地(01109)升1.6%；中海外(00688)升2%。物管股跑輸，中海物業(02669)吐2.8%；雅生活(03319)跌1%；物業代理股易居(02048)則漲4.9%。

焦點股份

美團(03690)：獲中金首予「買入」，目標價83元，股價飆6.4%，成交額23.92億元。

信義玻璃(00868)：指GMT Research指控毫無根據，今早曾挫2.9%，收市倒升1.5%。

半新股：中煙香港(06055)今日續見炒作再創新高，收市升6%，成交額9.75億元；翰森製藥(03692)創新高，收市飆9.7%；東方教育(00667)亦創新高，再收0.4%。多股反彈，日照港裕廊(06117)彈16.7%；邁博藥業(02181)彈22.2%。相反，優品360(02360)多布業績後受壓，收市插20.7%；創世紀集團(01849)尋底，收市挫13.3%。

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