即巿股評 港股直擊 香港財經

港股經上周反彈後一直裹足不前，正當市場聚焦G20峰會之際，卻突然爆出私募基金中金國瑞逾億資產一夜清零的消息，同時又爆出招行(03968)、交行(03328)及浦發行三家中資銀行拒絕執行美國法院關於違反北韓制裁調查，涉嫌藐視當地法庭，更傳相關銀行將面臨其清算美元的業務或被中斷。消息瞬間炸散中資銀行股，加上市場對「習特會」依然保持觀望態度，同時股市近半月來已反彈甚多，在大量獲利盤湧現下，港股周二下跌逾300點。

在筆者得悉以上消息時，筆者亦以為招行等中資銀行，並無遵從美國對北韓制裁的調查，更是擔憂這些中資銀行會否步中興(00763)、華為的後塵，亦不禁猜測此舉是否美國在G20峰會前夕增加籌碼的手段。不過，被捲入事件的三家銀行亦馬上作出澄清，其中浦發行表示，事源美國司法機構在對客戶進行調查時，要求浦發行直接提供資料，但根據有關法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況下，向境外提供相關的客戶資料。筆者相信，在三家並無違反制裁法律下，清算美元的業務不太可能被切斷。

港股昨日雖略作反彈，但成交再次回落至不足650億元，投資者明顯對現市況抱審慎之態。同時，美國財長努欽在會前表示，中美雙方在談判進度已達九成，相信很快便可達成共識；不過其後又有傳特朗普在接受Fox Business訪問中指出，若未能與中方達成貿易協議，將對輸美中國商品加徵額外關稅10%而非25%。特朗普的說法跟早前彭博指雙方可能暫緩關稅的消息有所出入，以目前美國官員的口風來看並無特別大的啟示，相信市場在周六習特會舉行前依然持觀望態度，以不變應萬變，今明兩日的交投將趨淡。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。