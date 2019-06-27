港股直擊 即巿股評

「特習會」已敲定時間，加上美國財長已表示中美雙方至少有九成協議已完成，更認為有途徑可完成。呢個消息已推動美股隔晚走高，不過市場對下月減息有所降溫，即使減息幅度亦較之前預計嘅0.5%為低，美股收市並未有延續升勢。不過今早中國公布規模以上工業企業利潤回復增長，推高港股喺期指結算人高走。

恒指高開130點後，升幅一度收窄至65點，曾見過28287點半日低位，其後內地股市發力，港股亦成功收復50日線(28345)，升幅擴大超過300點，最多升331點，見過半日高位28553點。中午恒指報收28542點，升320點；國指報收10906點，升140點。

四大內銀股半日再升1.2%至1.8%，維穩資金繼續支持，而受內地私募基金突然關閉醜聞影響嘅招行(03968)半日反彈2.3%。除咗內銀股，其他中資金融股亦有資金追捧，平保(02318)跟國壽(02628)分別升1.6%及2.5%；而中資券商股反彈力更強，整個板塊閒閒地升2%以上。就中資金融股而言，阿Man較為睇好內險股跟內地券商股，始終A股有阿爺撐腰，呢兩個板塊點都有着數。至於內銀股要硬食不良貸款比率上升，國家又有任務要內銀支持小微企批貸款，明知小微企壞帳風險高亦要頂硬上，內銀股前景如何，大家心裡有數，識揀自然要避一避內銀，寧取內險跟內地券商。

中美貿易戰有望結束，雖然暫時仍有好多細節要協調，但雙方關係緩和，美國本來對內地手機設備及科技企業窮追不捨，暫時呢類企業可鬆一口氣，今日相關股份彈力亦不俗。至於之前一直無厘神氣嘅濠賭股，喺暑假旺季來臨前，開始又落鑊，板塊內股份普遍上3%或以上。只係濠賭股上面蟹貨唔少，而今日唔少股份反彈已接近阻力位，不妨等突破阻力再追貨。

另外，喺貿易戰期間一直跑贏大市嘅食品股，今日則個別發展，而剛公布業績嘅優品360(02360)，今日似乎跌得有啲冤枉。睇真啲盤數，集團扣除一次性上市開支後，純利其實增長高達34%，業績表現絕對唔失禮，不過市場有少少錯重點，只係睇收入按年增長近兩成，而忽略咗純利增長強勁。值得留意係，喺整體經濟環境麻麻嘅情況下，公司嘅毛利率錄得1.9%增幅至33.7%，反映公司營運有所進步，主要係集團喺採購方便價格具競爭力，而產品亦能吸引顧客，呢兩方便都愈做愈好。優品360都算交出一份唔錯嘅業績，今日股價逆市跌15%有啲跌過籠，預期股價喺2.5元應有支持，嚟到呢個位或者可以博反彈。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)