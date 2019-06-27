即巿股評 港股直擊

最近本欄已指恒指技術上走勢唔差，即使由28634回落六百幾點至27985，拋物線SAR仍維持利好，至今已連續14日向好，加上較早前「強勢股指數」已升穿「弱勢股指數」，故強調不宜做淡。「習特會」前雜音多，但筆者相信「拖字訣」係主旋律，剩下一成未傾成的，很可能是「重大國家原則」，總之要提防下周一趁消息出貨，繼續炒股唔炒市。

最近一個月發盈喜的公司只有34間，較大市值股份以李寧(02331)最令市驚喜；相反，發盈警的公司則多達110隻，包括:中電(00002)、東亞(00023)、大酒店(00045)等，暫時反映上半年上市公司業績表現並不理想。8月為中期業績公布之月份，估計7月份發盈警盈喜將更為密集。

如何尋找有機會發盈喜公司？我用「精明選股」，選項：1)「市盈增長率(PEG)」低於0.5倍；2)市值100億元或以上。這樣比較容易找出去年盈利基數較低，今年業績將顯著反彈的中型或以上之公司。

篩選結果有大概100隻，可以特別留意：中資保險股、券商股、基建股及航空股，會有較大機會發盈喜。

今早在公仔箱介紹海通國際(00665)，聯儲局開啟減息周期，全球流動性緊縮狀況將得到改善，一定程度上可支持金融市場，有利券商股。海通國際公司逐步在全球主要金融市場嶄露頭角並開展投行、投資和交易業務。在中國離岸債券發行市場排名中，海通國際按承銷金額和承銷數量分別名列全球金融機構第三和第四。

公司去年純利倒退六成幾後，股價已反覆向下調整，綜合券商預測，今日核心盈利有望大幅反彈1倍，現時估值吸引，市賬率0.5倍較中位數低1.7個標準差，預測息率達8厘。推介時股價報2.52元，策略是現價收集博抽穿50天線，目標上望2.75元，跌穿2.4元止蝕。

多謝主持提提小弟上期推介的TCL電子(01070)，11時前發力，一度升逾半成，維持中線上望3.95元，跌穿3.48元止蝕之策略。

羅崇博 (杜比)