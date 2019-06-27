港股直擊 即巿股評

港股期指結算日造好，半日進賬逾300點、並重上50天線，主要受中國上月規模以上工業企業利潤回復增長帶動。

恒指高開130點，甫開升幅收窄至65點，見28287點半日低，之後發力，收復50天線(28344點)，曾飆331點，見28553點半日高。恒指中午收報28542點，升320點或1.1%，大市成交額387.22億元。

國企指數報10906點，升140點或1.3%。

A股半日造好，滬指升0.89%；深成指升1.36%。國家統計局公布，5月規模以上工業企業利潤5655.6億元人民幣，按年增長1.1%。

另外，白宮表示，總統特朗普與國家主席習近平，將於本港時間周六上午10時30分，在日本大阪會面。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.3%；石藥(01093)升3%；吉利(00175)升2.7%。港鐵(00066)吐0.2%；領展(00823)跌0.7%。

焦點板塊

中資券商股：上海科創板首隻上市股份華興源創，上市發行價定為每股24.26元人民幣。中資券商造好，華泰證券(06886)附屬華泰聯合證券為華興源創保薦人，半日升3.6%；中信証券(06030)升4.3%；中信建投(06066)除息，彈3.8%；中國銀河(06881)升3.8%；海通證券(06837)升2.6%。

手機股：繼美光(Micron)稱部分恢復向華為供應晶片後，《紐約時報》亦報道，多間美國晶片製造商已找到方法繞過制裁，向華為供應產品。手機設備產業鏈續反彈，舜宇(02382)升3.1%；瑞聲(02018)升3%；中興(00763)飆7.8%；丘鈦(01478)升5.7%；比亞迪電子(00285)升3.7%；鴻騰(06088)升1.9%；高偉(01415)升半成；小米(01810)升0.7%。

濠賭股：今早另一表現較好板塊，銀娛(00027)升3.9%；金沙中國(01928)升2.8%；永利(01128)飆5.5%；新濠國際(00200)升4.1%；美高梅中國(02282)升3.8%；澳博(00880)升3.2%。

焦點股份

美團(03690)：獲中金首予「買入」，目標價83元，股價半日漲3%。

信義玻璃(00868)：指GMT Research指控毫無根據，今早曾挫2.9%，半日倒升1.7%。

優品360(02360)：全年盈利5972.8萬元，按年增長11.43%。股價績後受壓，半日挫18.4%。

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