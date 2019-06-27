即巿股評 港股直擊

噚日全日無操作到，一嚟要去上堂，怕無時間去睇個市；二嚟見到個市技術分析好壞；三嚟恒指點數喺噚日條牛熊街貨中間位度彈出彈入。呢啲情況落場，說實話同買大小真係無分別。

今日再睇恒指，一開市見升返上條50天線(28343點)之上，至依家9點55分，恒指升幅擴大至177點，做緊28398點，最高見過28431點。睇嚟噚日估大市會被10天線(28039點)同50天線挾住呢一下已經可以慳返，或者下方20天線(27594點)準備升穿條250天線(27613點)，發出「黃金交叉」呢個威力較SlowSTC(14,3)高位回落強。

開埋恒指牛熊證街貨圖，今日見牛熊兩邊都多咗新證，不過上方熊證第一梯隊28300至28399點嗰129張期指已經全數被打靶，變相依家最貼價嘅係28400至28499點，呢度有相當於51張期指，就算再上多100點，即28500至28599點呢度，都只有66張期指，重貨要數到第三層28600至28699點，呢度有相當於1318張期指街貨。按依家10點2分恒指做緊28443點計，大市現由現價再升多258點，先可以食晒呢三層街貨，咁當然包括埋重貨層啦，total有1435張期指。

至於下層牛證，咁啱得咁橋，重貨區又係第三層，不過呢個重貨就多好多，有成2001張期指，計埋第一、二層，即27900至27999點，同27800至27899點嘅期指街貨，total呢三層有2177張期指。貨量明顯係比上方熊證多，但同樣以頭先mark底嘅現價28443點計，大市要由呢個位掉頭向下行成743點先可以殺得晒呢堆街貨。

「大市個勢咁好，點會無啦啦向下行咁多先得架？」如果星期六(6月28日)朝早10點半舉行嘅「習特會」有異樣呢？「Errrr...」呢啲嘢當然無人知，就連兩位主角特朗普同習近平都唔知，但可以估嘅係到底呢兩日啲錢會流去邊。

今日先升逾200點，貼價班牛證唔貪心嘅一早收手，但同時會引來一班今日先嚟追升嘅錢；同樣地，見到個市企得返上條50天線，貼價熊亦會引到一班認為「恒指升夠要掉頭啦」嘅資金進場。話唔定最近嗰兩層牛熊街貨，聽日就變第二重貨區，甚至係重貨區。

咁今日做咩好？有無留意個市今日彈咗上去之後就發吽逗呀？依家10點25分，恒指5分鐘圖先見佢到頂回落，若然今日有時間可以睇實個市嘅話，可以選擇用分鐘圖來穿梭跑，見SlowSTC(14,3)超買就入熊/放牛；相反就超賣就入牛/放熊，用Call/Put都得，大前題就梗係以Day trade為主啦。如果你話無咁嘅時間嘅話，坦白講真心儲建議你靜靜地過埋呢個六月就算(其實仲有兩個交易日就過架啦，抖吓囉)

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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