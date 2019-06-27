港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，投資者密切關注本周五將在日本大阪召開的G20峰會期間之「習特會」，料大市交投維持偏低水平。

隔晚美股先高後低，美國財長努欽周三形容中美朝着達成貿易協議的路途已走了九成，相信最終可以完成，有關言論令市場情緒大為好轉，刺激美股早段全面造好，道指早段曾漲111點，不過其後其後特朗普在訪問中，再威脅對中國餘下超過3000億美元輸美貨品加徵關稅，引發沽盤湧現，蒸發早段升幅，最終道指及標普500指數倒跌收市，道指跌11點或0.04%報26536點，標普500跌0.12%報2913點，納指則漲0.32%報7909點。標普500指數錄得四連跌。蘋果升2.2%，亞馬遜漲1%，谷歌跌0.67%，Facebook跌0.6%。晶片商美光傳出恢復向華為供貨，股價飆逾13%，帶領費城半導體指數急漲3.2%

中概股多數收漲，阿里巴巴漲1.9%，京東漲5.8%，百度升2.2%。

經濟數據方面，美國5月耐用品訂單初值環比減1.3%，預期減0.1%，前值減2.1%；美國5月批發庫存初值環比增0.4%，預期增0.5%，前值0.8%。

特朗普接受霍士新聞(Fox News)專訪，稱下一階段的中美貿易戰談判，將對採用不同策略持開放態度，包括餘下3000多億美元中國貨的關稅，稅率可由25%降至10%。

不過，特朗普同時威脅，稱仍在考慮對所有中國貨加徵關稅，又稱對目前情況滿意，美國從關稅獲益，對中國則是壞事，認為中方比他更希望有協議。

特朗普重申關稅對有利美國經濟，美國對2500億美元華貨徵25%關稅後，美國股市暢旺。特朗普講法有違經濟學理論中，關稅有損經濟的原則。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍靠穩。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.27元，較本港收市高0.12元；騰訊(00700)ADR收報350.93元，高1.93元；國壽(02628)ADR收報19.06元，高0.14元。油價抽升超過2%，中海油(00883)ADR收報13.43元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報4.35元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報5.35元，高0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.19元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報8.53元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.91元，高0.01元。

ADR港股比例指數報28303，較上日港股收市高81點或0.29%。恒指昨日早段曾挫200點，低見27985點，但十天線(約27925)上方見支持，收報28221，升36點。港股今日期指結算，恒指短期阻力參考50天線約28338點水平。

焦點股份

港交所(00388)：表示獲悉廉政公署正調查一名前僱員據稱任職期間涉及舞弊行為。廉署未有對港交所或其他員工進行調查。交易所說，各項業務均保持最高標準誠信及專業操守。集團高度重視事件並將確保事件得到徹查，並正全力協助廉政公署及證監會進行調查。

地政總署公布，九龍啟德第4C區1號住宅地，以129.16億元，批予華潤置地(01109)及保利置業(00119)，中標價符合市場預期，每方呎樓面地價約1.8萬元。留意兩隻股份今日表現。

信義玻璃(00868)：GMT Research於昨日收市後出報告質疑信義玻璃沒有證據證明有將資金由內地轉至香港，質疑公司只是利用不斷在本港發債，甚至分拆業務上市再售股套現，藉此獲得資金支付派息；因此認為信義玻璃的內地業務真偽成疑。信義玻璃初步回應表示，指控毫無根據，會盡快再詳細回應。

優品360 (02360)：截至3月底止全年純利5973萬元，增加一成一，末期息6仙。期內收入增加兩成，同店銷售增長6.8%；毛利率33.7%，上升1.9個百分點。

香港醫思醫療(02138)：截至3月底止全年純利3.61億元，增長兩成九，末期息6.5仙，特別息13.5仙。

保利協鑫能源(03800)：公布旗下間接非全資附屬江蘇中能，以代價24.91億元人民幣(約28.31億港元)，出售新疆協鑫31.5%股權。公司擬將出售所得淨額用於償還銀行貸款及營運資金用途。