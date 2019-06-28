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美國聯儲局減息預期升溫，美滙指數周二(25日)跌穿96水平，見3個月新低。美元轉弱為金價消除重壓，加上中東地緣政治緊張，中美貿易戰僵局有待緩解，避險資金流入帶動金價連漲6個交易日，周二每盎斯報1423美元，屬2013年5月14日後逾6年來最高。

金價周內一口氣突破數個關鍵阻力位，包括過去5年多徘徊區頂部、2011年至今形成的下降通道，以及前大型跌浪反彈黃金比率38.2%，走勢明顯轉強。

從美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的倉位變化所見，炒家也睇好黃金。截至6月18日止，非商業投資者(投機者)所持期金淨長倉合約數目，連增4周至大概23.55萬張，創2017年9月19日後新高。另一方面，黃金3個月期風險逆轉利率指標(Risk Reversal)，由上月初開始回升，並已抵3.845，是2009年11月16日後最高水平，可見期權投資者對金價前景亦非常樂觀。

除專業投資者外，全球央行(尤其是新興市場國家)近年都積極儲備黃金，成為金價持續上漲的幕後推手。世界黃金協會(WGC)和國際貨幣基金組織(IMF)資料顯示，截至今年4月底，各央行總黃金儲備34024噸，當月淨買入量43噸，按月增長8%；首4個月淨增購207噸，是2010年以來同期最高。

儘管「央媽」和專業投資者正加快「搶金」，但一般散戶的「黃金熱」似乎尚未燃燒。根據追蹤搜索趨勢的Google Trends數字，全球最大黃金ETF──SPDR Gold Shares(GLD)搜尋熱門程度暫處於較低水平。附【圖】所見，以金價2011年9月創下1921美元歷史高位作基準，當時市場搜尋「GLD」的「興趣值」為100分，目前僅及峰值的48%左右，意味金市氣氛遠未達瘋狂程度。事實上，截至6月25日，GLD的黃金持倉只有799.61噸，不及年初高位(約824噸)。在散戶「追落後」重投黃金懷抱之前(即出現眾地莫企情況前)，相信金價仍具上揚空間。

從往績而論，金價年內繼續向上的機會不能抹殺，而6月暫飆9.03%，有力成為2016年2月以來表現最佳月份。本欄統計自1970年至今數據，近50年金價按月進賬超過9%共38次(不計今次)，其後上升比例由3個月的52.6%，逐步提高到6個月的60.7%，以及12個月的81.6%，即持貨時間愈長，勝率愈大。至於獲利幅度也會隨着時間遞增，3個月、6個月和12個月的中位數分別逾1%、3%及18%。換句話說，若金價本月能保住9%或以上漲幅，尋頂之旅還未完結。

總括而言，金價成功突破5年阻力，市場看漲呼聲不斷，或吸引更多散戶追捧；歷史數據亦顯示，金價未來一年進一步上升的機會不低。由於環球經濟及政治局勢風險未緩和，將刺激資金流入黃金避險，只要美滙沒有忽然轉強，可考慮增持黃金相關資產。

信報投資研究部

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