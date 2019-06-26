今日 21:55
重要通告
港股直擊
信星集團(01170)公布，截至3月底止，全年盈利3559.3萬元，按年減少86.16%，每股盈利5.14仙，派特別股息2仙。
期內，持續經營業務收益11.01億元，下跌5.51%。
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伊馬仕
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