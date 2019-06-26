港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾為下月減息憧憬降溫，市場續觀望本周G20「習特會」，期指結算前夕，港股曾挫兩百點後喘穩，重上28200收市，成交不足650億元。

恒指低開139點，報28046，甫開曾挫200點，低見27985點，但十天線(約27925)上方見支持，大市止跌回升，午後曾轉漲82點，高見28267點，尾市升勢放緩，最終恒指收報28221，升36點或0.13%；國企指數收造10766，升23點或0.22%，大市成交648.35億元。

個股上升股份比率為53%，下跌股份比例為47%。

即月期指收報28190，升34點，低水32點，成交有16.77萬張。

A股全日窄幅個別發展，上證收跌0.19%，深成指漲0.05%。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)跌0.1%；工行(01398)跌0.2%；吉利(00175)降0.5%；友邦(01299)微漲0.2%；建行(00939)漲0.9%；滙控(00005)升0.1%。

焦點板塊

醫藥股：美國醫藥股再有大型併購活動，帶挈全球藥股估值向上，連帶本港上市的醫藥股造好。石藥(01093)與獲滙證上日升目標價的中生製藥(01177)包辦升幅最大藍籌，收市分別揚3.5%和2.8%；金斯瑞(01548)飆升6.5%；三生製藥(01530)則揚2.7%；上市翌日的錦欣生殖(01951)收飆5.4%，較招股價高14.5%；復星醫藥(02196)也彈升5.3%。

物業管理股：續受追捧，不過收市升幅收窄。碧桂園服務(06098)創新高，收升1.6%；中海物業(02669)升1.2%；雅生活(03319)升0.5%；佳兆業物業(02168)創新高，揚4.2%；新城悅(01755)也破頂，但全日只升0.4%。

本地地產股：上日拆息全線上升，一個月更升穿2.5厘，拆息今日則個別發展，但另方面美國下月減息預期稍降溫，本地地產股今日受壓。新世界(00017)跌1%；長實(01113)跌0.7%；恒隆地產(00101)降0.8%；新地(00016)降1.7%，為包尾藍籌；信置(00083)跌1.1%；恒地(00012)跌1.4%；太古地產(01972)下滑0.2%。

金礦股：美元走強，變相踩低金價，累金礦股回吐。山東黃金(01787)急吐7.8%；恒興(02303)挫4%；紫金(02899)跌2.3%；招金(01818)降2.6%；靈寶黃金(03330)挫3.3%；SPDR金ETF(02840)跌1.6%。

焦點股份

波司登(03998)：中午公布，截至今年3月底止全年多賺59%，午後再反駁沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)今日中午發出的進一步報告之指控，斥是毫無根據之指控及不負責任之猜測。午後股價一度飆7.5%，高見2.14元，收市升幅收窄至2%，成交有2.56億元。

第一拖拉機(00038)：憧憬內地推廣垃圾強制分類，一拖連升七日，惟集團昨發告，表示主營業務未發生變化，控股股東中國一拖集團生產的東方紅垃圾壓縮轉運站及壓縮式垃圾車等環衞車輛產品，與上市公司一拖無關，全日急吐12%，成交金額1449萬元，其A股(601038.SH)更跌停，收造10.68元人民幣，急插一成。

個別創業板股炒味甚濃，昨日急插66%的永耀集團控股(08022)，今日急彈1.23倍。亞洲雜貨(08413)及CHI HO DEV(08423)分別急升1.13倍及60.3%。