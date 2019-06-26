即巿股評 港股直擊

今日個市很正常，成交縮到六百幾億，恒指跌至10天線有支持，完全在預計之內，恒指RSI為55.6，沒方向；拋物線SAR維持短期向好，另外近日「信報強勢股指數」升穿「弱勢股指數」，故都沒理由在呢一刻開淡倉。

近日接連見創業板股遭洗倉，原因不離股權高度集中，當中昨日狂插九成六的星亞控股(08293)未有停牌下，昨日午後以及今早成為炒鬼落鑊對象。筆者過去一年多於本欄曾多次利用「精明選股」篩選器尋找「高危妖股」。2017年11月尾一期就已列出星亞控股、以及前稱「奧立仕」(現稱「力世紀」(00860)及前稱「御藥堂」(現稱「順騰國際控股」(00932)等，都一一現形暴跌或易手。另外，1月29日一期點出另一隻高危股--前稱MEGA EXPO的諾發集團(01360)，股價亦在今年5月份暴插逾六成。

今日我想找一隻潛在高危股，「塞班島賭股」博華太平洋(01076)曾經勁到成為MSCI中國指數成分股，股價反覆沉寂一年半後，今年4月起突見價量異動，似乎「有心人」收夠貨想食大茶飯，此股「價細」卻大市值(現約273億)，惟上年度每股NAV只有0.006港元，去年突然大幅虧損29.7億，無PE無股息。近期公司表示有意進軍塞班線上博彩業務，可能當消息炒。不過公司旗艦項目博華塞班度假村酒店要延至2021年初完成，加上中美貿戰變數，博華太平洋能否一帆風順獨家經營塞班島賭牌，要打個問號。此外，博華的淨負債比率高達5.4倍，很難想像日後不用抽水，無論今次炒到幾高，我也會視之為高危股，不要以為勢頭能量轉強勢綠燈就可以亂買。

上周五(21日)本欄題為「中聯重科(01157)、聯塑(02128)繼續揸」，前者估唔到除息0.25元人幣後仍可長驅直進，聯塑今日更勁升逾6%，一舉突破5.55元阻力，而且估值仍然未見昂貴，希望「EJFQ實戰班」及「實戰教室」視頻的讀者有貨啦！

羅崇博 (杜比)