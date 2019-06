即巿股評 港股直擊

中國商務部公布,國務院副總理、中美全面經濟對話牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話,就經貿問題交換意見,並同意保持溝通。白宮官員預計,兩國元首將於周六(大阪G20峰會第二天)在日本會面,但細節有待確認,又表示總統特朗普期望了解中方在貿易爭端的立場,願意接受任任何結果。

內地官方《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter直言,中美目前的氣氛並不好,據了解,中方對兩國元首這次會晤的立場保持建設性及正面態度,但亦做好談判破裂以及貿易戰升級的充分準備(Current atmosphere between China and the US is not good. What I have learned about China’s stance now is: holding constructive and positive attitude toward upcoming China-US summit, but fully preparing for its failure and an escalating trade war.)。

由「關稅人」(Tariff Man)特朗普去年7月發起的中美貿易戰,現已擴展到科技以至政治等的其他領域,被動應戰的中方,近月來亦似已作好長期作戰的部署。周六的「習特會」,最樂觀亦只能期望雙方在關稅問題達成初步和解協議,美國暫緩對中國已經及尚未實行加徴關稅措施(美國貿易代表處於6月17至25日舉行聽證會,就餘下約3000億美元中國進口貨加徵最25%關稅的清單諮詢各界意見,然後有7日最終申訴期。),雙方重啓貿易談判;最壞的結果是美方堅持對3000億美元中國貨加徴關稅,貿易戰再度升級。

無人可以預知「習特會」將談出怎樣的結果。但有兩事值得一提:自2月28日在越南河內的美朝峰會以侵侵總統提早離場而「不愉快」結束後,北韓即不斷抨擊美國破壞朝鮮半島和平,5月上旬更在領袖金正恩親自監督下,兩度試射短程導彈。但侵侵卻表示對金正恩仍未失去信心。

更重要的是,伊朗上周三擊落美國監察無人機,指稱無人機飛入伊朗領空,這是全球唯一超強極其罕見的受到軍事攻擊事件,何況美國強調無人機並未飛越國際領空。翌日,侵侵在美軍對伊朗展開攻擊前的10分鐘突然叫停報復行動,原因是他得悉空襲可能導致150人死亡,認為此舉對無人機被擊落的程度不對稱。其後「僅」對伊朗實施更嚴厲(其實並沒有特別效果)的制裁了事。

老徐相信,美國其實是侵侵對北韓及伊朗一忍再忍(或曰忍得就忍),玄機是他早在上周二正式宣布角逐連任。侵侵顯然是不希望朝鮮半島及中東等地區一旦爆發後果難以估計的軍事危機,必然會影響他的競逐連任工程。正所謂連任大過天,「習特會」應不致出現上述的最壞情況。

港股方面,恒指昨天顯著回吐327點或1.15%,收報28185點。估計直至周四即月期指期權結算,大阪G20峰會前夕,恒指會在10天線和28500點的成交量密集區底之間爭持。而恒指若跌入6月19日的27584至28022點的大型上升裂口,老徐就平掉27076點的期指長倉止賺。

老徐