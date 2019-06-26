即巿股評 港股直擊

隔晚美股下挫，主要係鮑爺發功，表示聯儲局唔會因為外界壓力，而隨便減息，只會因應美國經濟狀況而決定貨幣政策，並強調聯儲局獨立性有幾重要。減息預期降溫，而鮑爺更提到多個逆風因素，指美國經濟下行壓力增加，市場對經濟增長放緩再感憂慮。美股三大指數均見下跌，科技股沽壓最大，納指隔晚跌幅達1.5%。

噚日港股已經腳軟，今日跌勢延續，恒指低開139點，開市一度跌200點，穿二萬八關，低見27985點，幸而10日線(27925)有支持，加上內地股市回升，港股亦拗腰倒升77點，見半日高位28263點。恒指中午報收28198點，升12點；國指報收10751點，升8點。不過半日成交額縮水至344.8億元，G20峰會前缸邊友寧做花生友。

大市反彈，重磅藍籌股亦反彈，騰訊(00700)半日升0.1%，暫時繼續喺340元至360元之間上落，暫難有突破。中生製藥(01177)重上8元水平，半日升2.8%，眾多醫藥股中，阿Man一向最睇好中生，加上今年以嚟喺研發方面成績唔錯，唔少新藥取得認證，今年業績應有一定保證。早於5月份市況轉差時，阿Man已表示資金避險可選地鐵(00066)，結果地鐵不負所望，股價愈升愈有，今日再創新高。不過唔係所有避險股都咁醒神，煤氣(00003)半日跌1.2%，有回吐壓力，暫時喺10日線有支持，只要守得住，可能又係吸納好機會。

至於內銀股個別發展，暫時大部分內銀股仍有沽壓，只有中行(03988)跟建行(00939)跟隨大市倒升。不過內銀股都係濕滯，有貨好趁反彈走人，冇貨咪多手。之前吹到行一行話美國下月減息，但鮑爺一句令減息預期降溫，陀地地產股逆市下跌。雖然之前有講過未上車嘅無殼蝸牛，可以考慮長線投資陀地地產股對沖樓價，不過樓價受最近政治事件衝擊，升勢暫放緩，要買地產股對沖，都要睇定啲。物管股升勢有餘未盡，今早繼續向上，碧桂園服務(06098)再創新高，佳兆業物業(02168)亦創新高，半日再升3.7%，持有物管股可穩坐釣魚船。

半日成交縮晒水，睇嚟喺周五G20峰會之前，港股都係咁上下，恒指短線支持喺10日線，上面阻力仍然係50日線(28370)及100日線(28558)之間，明日期指結算，睇嚟要等下月開局，大市先會再有新方向。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)