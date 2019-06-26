今日 12:39
重要通告
港股直擊
鷹美(02368)公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利1.4億元，按年下跌38.95%。每股基本盈利27.7仙，派末股息每股6仙。
期內，收入27.01億元，按年上升28.03%。
3內銀捲北韓洗錢案恐美制裁
今日信報
恒指挫327點 中資銀行股成箭靶
中大物理系高材生 以求真精神探索世界
黃靜美智子
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今日信報
中美僵局難破 內銀成打壓目標
陸文
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旺季銷情料復甦 白色家電股迎拐點
伊馬仕
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今日信報
Hong Kong youth’s mixed feelings toward mainland China
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
子宮肌瘤是坐出來的
楊明霞中醫師｜ 信健康
勿做退休Deadline Fighter
陸劍平
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財富管理
曾蔭權公職人員行為失當罪終極上訴得直
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中銀協指中資行依法不應履行美法院判決
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美國:「習特會」冀為重啟貿談鋪路
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鮑威爾為減息憧憬降溫 道指低收179點
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【國際早班車】中國據報禁加拿大肉類進口
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指監管有問題 中國傳禁加拿大肉類進口
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比亞迪加拿大設廠 產電動巴士
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【EJFQ信析】指數表現不協調 美股等藉口回吐
即巿股評 ｜ 今日 07:00
約翰遜警告歐盟勿重回拿破崙封鎖大陸時代
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終院指曾蔭權案原審法官對明知故犯指引不足
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