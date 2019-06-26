港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾為美國減息憧憬降溫，隔晚美股受壓。港股今早挫200點後喘穩，於兩萬八水平爭持。

恒指低開139點，甫開曾挫200點，見27985點半日低，稍穿兩萬八，於十天線(約27925)上方見支持，曾倒升77點，見28263點，之後好淡爭持。恒指中午收報28198點，升12點或0.1%，大市成交額344.81億元。

國企指數報10751點，升8點或0.1%。

A股半日個別走，滬指跌0.23%；深成指升0.06%。

藍籌股方面，騰訊(00700)半日漲0.1%；港鐵(00066)創新高，半日升0.4%，暫時連升第十日；中生製藥(01177)為升幅最大藍籌，半日升2.8%。相反，吉利(00175)跌0.9%；煤氣(00003)跌1.2%。

焦點板塊

本地地產股：本港上日拆息全線上升，加上美國減息預期稍降溫，本地地產股今早受壓，新世界(00017)跌1.3%；長實(01113)跌0.7%；恒隆地產(00101)及新地(00016)分別跌1.3%和1.6%；信置(00083)跌0.6%；恒地(00012)跌1.3%；太古地產(01972)跌1.1%。

手機股：美國記憶體晶片廠商美光(Micron)表示，已部分恢復向華為供應晶片，消息推動舜宇(02382)連跌三日後反彈，半日升2.2%；丘鈦(01478)升1.4%；比亞迪電子(00285)升0.9%；瑞聲(02018)升0.8%；鴻騰(06088)升1.3%。此外，聯想(00992)升1.7%；小米(01810)升0.4%。

物業管理股：今早全線向上，碧桂園服務(06098)創新高，半日升0.9%；中海物業(02669)升3.3%；雅生活(03319)升0.9%；佳兆業物業(02168)創新高，半日升3.7%。

焦點股份

中信建投証券(06066)：今早曾挫5.6%，半日跌1.7%；其A股(601066.SH)跌停。集團公布，中信証券計劃悉售其持有4.27億股中信建投A股，佔總股本約5.58%。

中國智能(00395)：證監會向19家經紀行發出限制通知書，禁止處置其客戶賬戶內的若干資產，懷疑涉及鼎益豐和佔鼎益豐最大資產的中國智能市場操縱活動。中國智能一度大跌57%，半日挫34%。

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