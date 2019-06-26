聯儲局主席鮑威爾強調觀望立場，暗示7月份不一定減息，美元走強，變相踩低金價，金礦股回吐。
山東黃金(01787)現急吐4.7%；紫金(02899)跌1.6%；招金(01818)降1.6%；靈寶黃金(03330)挫2.7%；壇金(0621)瀉7.1%。
受鮑威爾言論推動，隔晚美滙回升0.17%，今早進一步攀升，變相令金價下跌，金價從昨日高位1439.21美元回落，新造1412.06美元，比昨日高位，跌1.9%。
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