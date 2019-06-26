即巿股評 港股直擊

依家9點26分，我已經返到公司坐定定喺度，事關稍後時間我要去金鐘上個雞精班，係呀，咪就係關於嚟緊會出嗰隻界內證囉，唔識咪上堂學嘢囉，你估我真係一出世就乜都識架咩！

呢個鐘數恒指做完U盤，開市報28046點，跌139點，噚日都有講過，如果投資者考慮順勢出熊/Put作部署嘅話，可先以上星期三(6月19日)個上升裂口頂部(28022點)作為首站目標。依家日線圖上見恒指同呢個位相距不遠，基本上手揸熊/Put嘅人已經可以喺開市時開餐。

依家9點31分，港股正式開市，恒指開市後繼續下行，依家跌緊167點，做緊28018點，換言之恒指依家已經進入咗嗰上星期三個裂口範圍(27584至28022點)，呢個裂口補唔補？都幾大程度決定於有幾多街貨被個市打靶，你知啦，今日都26號，聽日就期結啦，後日就G20啦，一係佢哋就收夠數，吽住過呢幾日就算；一係就嗱嗱聲補返個裂口，殺得幾多貨得幾多貨。

開恒指牛熊證街貨圖，上方最貼價熊證為28600至28699點，呢度噚日新增605張期指，儲到呢度變成熊證重貨區，有相當於1096張期指，至於下方牛證仍然都係27700至27799點，新增貨量都唔弱架，有557張期指，儲到呢個位又係重貨區，有2097張期指。

依家9點39分，恒指跌幅大為收窄至91點，做緊28094點，日線圖睇似乎下方條10天線(27918點)暫時見有支持作宿，而再落啲嘅20天線(27531點)同250天線(27618點)個疑似「黃金交叉」就繼續作勢中。用呢口現價計，上方熊證同現價相差506點；至於下方牛證就只係相差250點。咁樣衡量之下，似乎下行殺重牛嘅機會好高。

依家9點50分，恒指跌幅收窄到近乎無升跌咁滯，稍後會唔會倒升好難講，用返噚日計過嘅牛熊街貨中間數(28600+27799)/2=28199.5點，愈近呢個位就愈怕佢一個唔該唔知彈去邊，事關開埋恒指波幅指數(VHSI)睇嘅話，見到VHSI慢慢回升中。老老實實，恒指喺呢個位附近彈出彈入都唔知幾多次。

若然想安全試水溫嘅話，小注開恒指Put(16258)，行使價27668點，槓桿同引伸都適中，貪嘅就係輪無打靶機制；咁界內證又有咩機制？呢隻嘢7月中就會出，大家都估初期唔會有好多隻上市，始終新產品要時間去適應同認識，有啲令人諗起當年出牛熊證時，市場上100隻證都無，我個時負責砌輪證表都不知幾輕鬆，但之後就愈嚟愈多。

界內證唔係啲咩新發明，喺外國一早已經有，只係香港今年先至有咁解，但都係嗰句：唔識就要學。上完堂返嚟嘅[下半part]我嘗試「背默」一次(而我唔知大家有無興趣去知，無嘅話一早email定話我知)，[下半part]今日可能會遲少少，請見諒。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#