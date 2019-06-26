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今日 10:17 港股直擊 即巿股評

恒指挫200點後拗腰 10天線見支持

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隔晚美股三大指數反覆向下，道指收跌179點，報26548點；納指更挫1.5%，科技股領跌。港股昨日挫逾三百點後，今早一度失守二萬八關。

恒指低開139點，報28046，開市後跌幅擴大，曾跌200點，報27985，在10天線(約27923)附近有支持，其後拗腰回穩，一度僅跌4點，報28181。截至10時11分，恒指跌38點，報28147。

國指低開67點，最新跌1點，報10739。

上證指數報2973，跌8點或0.28%。

騰訊(00700)低開1.8%，報343元，現跌0.5%，報347.8元。

受負面消息纏身的招行(03968)昨日插逾7%，今早再低開2.3%，現跌0.4%，報38.35元；昨日同樣受壓的交行(03328)跌0.7%。

其他中資金融股個別走，平保(02318)升0.5%；建行(00939)及中行(03988)均升0.3%。

上日拆息全線上升，一個月更升穿2.5厘，地產股今早全線受壓。恒隆地產(00101)、新地(00016)、信置(00083)、恒地(00012)及太古地產(01972)均挫逾1%。

醫藥股普遍跑出，中生製藥(001177)最新升2.8%，暫為表現最好藍籌。 

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