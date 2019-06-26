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今日 10:09 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】醫藥股普漲 美藥企再有大型併購

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美國製藥股再有大型併購活動，帶挈全球藥股估值向上，連帶本港上市的醫藥股造好。

獲滙證上日升目標價的中生製藥(01177)及石藥(01093)包辦升幅最大藍籌，現分別升2.2%和1.5%；金斯瑞(01548)也漲2.2%；三生製藥(01530)則揚2.9%。

昨日創上市新低的半新股維亞生物(01873)，股價也反彈3.7%；百濟神州(06160)也升0.9%；東陽光藥(01558)升0.7%。

此外，上市翌日的錦欣生殖(01951)，現再升5.1%，新造9.76元，比招股價8.54元，高14.3%。

美國製藥業併購潮持續，以關節炎藥物Humira聞名的藥廠艾伯維(AbbVie)，昨天宣布將以每股188.24美元，總收購價630億美元(約4914億港元)收購肉毒桿菌素(Botox)製造商愛力根(Allergan)，作價較愛力根周一收市價有45%高溢價。每股愛力根可獲0.866股艾伯維股票和120.3美元現金。

早前美國大型藥廠輝瑞(Pfizer)公布，斥資現金106.4億美元(829.92億港元)收購Array生化藥業，以擴大癌症藥組合。

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