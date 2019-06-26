港股直擊 即巿股評

港股昨日挫逾三百點失守50天線，市傳3間中資銀行違朝鮮調查令或面臨美國制裁，加上「習特會」逼近，市場入市意欲不大下，港股今日反覆偏軟機會較大。

周二美股三大指數開市後反覆向下，道指收跌179點或0.67%報26548點；標普500跌近1%報2917點；納指收跌1.5%。科技股領跌，蘋果跌1.5%，微軟跌3.2%谷歌跌2.6%。Netflix跌2.9%。聯儲局主席鮑威爾強調觀望立場，暗示7月份不一定減息。

聯儲局主席鮑威爾重彈舊調，美股滑落。市場認為鮑威爾仍未確認下月會降息，加上聖路易斯聯儲銀行行長布拉德不認為聯儲局需要大幅減息半，也令一些投資者失望。此外，美國6月消費者信心指數表現疲弱，加深投資者對經濟前景的憂慮。美國消費者信心指數下降至121.5點，創2017年9月以來新低，且差過原先市場平均預期的131.1點。

高盛表示，聯儲局的「鴿派」立場推動了從美股到債市，再到黃金等投資類別的強勁反彈，歷史經驗表明，聯儲局暗示減息後美股會有一輪上漲，但當聯儲局真正宣布減息後，低波動性股票的表現將明顯優於大市，這類股票包括：巴郡、卡特彼勒、雪佛龍、eBay、霍尼韋爾、金佰利和可口可樂。

美國高層官員說，總統特朗普和中國國家主席習近平，在20國集團峰會期間會面的目標，將會是重開貿易會談，很大機會會成事。該名官員表示，美中雙方可能同意不開徵新關稅，互向對方展示善意，但不清楚兩國元首在星期六會面期間， 必定會出現這種善意；又說美國不會接受任何關稅條件，在元首會面中，美方亦無意在貿易問題讓步，而中國電訊設備商華為，可能是會面的議題。

紐約及倫敦期油收市個別發展。紐約8月期油終止三連升，收報每桶57.83美元， 微跌7美仙或0.12%。倫敦8月布蘭特期油回升，收報每桶65.05美元，升0.29%。路透社公布的初步調查顯示，上星期美國原油庫存可能連續第二個星期減少。美國石油協會及美國能源資訊署，將分別在周二及周三，公布上星期石油庫存數據。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.01元，較本港收市低0.09元；騰訊(00700)ADR收報343.15元，低6.25元；國壽(02628)ADR收報19.04元，低0.04元。「三脖 中海油(00883)ADR收報13.16元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報4.31元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.26元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.9元，低0.3元；聯通(00762)ADR收報8.43元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.85元，低0.02元。

ADR港股比例指數報28008，較周二恒指收市低177點或0.63%。即月恒指夜期收報28065點，跌91點，低水121點。恒指昨日最多跌446點，低見28066，收市跌327點或1.15%，報28185。短期考驗二萬八心理支持。

內銀股內受關注。外媒報道，美國法官裁定3家內地銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召，其中一家可能被禁止接觸美國金融系統。據報，該3家銀行為招行(03968)、交行(03328)及浦發銀行(600000.SH)，早前被指與一家香港公司有聯繫，而該公司被指為遭制裁的北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾1億美元。招行及交行均分別回應指，沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。

焦點股份

多隻創業板股昨日暴跌，以新加坡為基地的人力資源解決方案供應商星亞控股(08293)收報0.172元，跌96.5%。eprint集團(01884)公布，目前該公司持有星亞控股90萬股，列作為上市股本投資，後者股價下跌將可能為集團的業績帶來影響。

雅各臣科研製藥(02633)：截至3月底止全年純利2.5億元，增長兩成四，末期息3仙。

新加坡網上營銷服務商--創世紀集團控股(01849)今日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報0.55元，較招股價0.65元低一成半。公司公開招股部份錄得超額認購8.03倍，不過國際配售部份認購不足額。