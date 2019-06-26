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5月28日文章標題《反彈，只是反彈》，標題就已經預言了反彈的到來。

這個反彈卻是分為兩段，第一，反彈來了；第二，只是反彈！言下之意，我們預判該反彈未必能夠改變整體大趨勢。但的確，結束調整後會有一段時間的上升周期。

從消息面來看，9月有預期大概率的減息，本月底G20會議習特會面又將重啟談判，科創板亦即將啟動。當然反彈市意味著難以一帆風順。例如，上月月報以及上周周報中就提到了6月24日重要時間窗，而小時圖明顯完成了完整的升浪近尾聲，今天25日恒生指數即刻大跌近400點。

撇除短期市場，今天想要探討一個重要的市場現象，該現象可能影響未來中長期趨勢的發展。

我們知道中國A股去年全年大跌至今年年初出現反彈，整體還是處於低位。近日市場出現反彈，而上證指數最高收回了3000點，可是離今年年初高位3288點尚有一段不短的距離。

與此同時，上證50指數，即港股ETF(02822)所代表的指數，卻達到了2958點，距離今年高點3048點僅僅相差100點，甚至離2018年高點3202點亦不過244點，7%左右。

就對比中國A股的其他指數，例如深圳成指，距離18年高點目前下跌21%，中小板指數下跌30%，創業板指數低20%。最常的上證指數則仍低16.3%。

這讓市場人士十分詫異，那就是上證50遠遠比市場其他股票要強，更加重要的是，它距離市場高位並不遠，稍微發力不難創下多年新高。

從上證50的月線圖來看，首先紅色箭嘴為18年低位，遠遠高於16年低位。另外，目前處於一個三角形整固的收縮形態，並且正在調整下降阻力線。

無論該指數是在完成三浪還是五浪調整後往上突破，屆時將展開與14-15年同級別的上升浪急升。

因此，上證50指數應當是長線投資者重點關注和買入的對象。

當深入研究這種現象的原因時，不難發現，上證50集中了中國目前最優秀的企業例如貴州茅台，中國平安，招商銀行，恒瑞醫藥等等。

在目前經濟轉型，增長放緩，貿易摩擦的大環境之下，這些企業有著最為優秀的基本面來面對急劇挑戰的外在因素，頗有捨我其誰的情懷。

這種選股的思維和我對於港股選股的理念就十分類似了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。