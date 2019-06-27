港股直擊

周一，期指開市初段一度回吐逾百點，低見28314點，於28300點見支持，其後升勢再現，並曾倒升逾200點，高見28605點；午後升幅逐步收窄，最終全日僅升1點，收報28423點。昨天期指受內地股市偏軟拖累而顯著回吐。期指高開32點後，初段升幅略為擴大至66點，報28489點，惟已是全日高位；午後更一度急挫344點，低見28079點，全日收跌267點，報28156點。

昨日內地媒體報道，有一家聲稱跟招行（03968）有合作關係的私募基金中金國瑞，在毫無先兆下突然清算旗下產品，實控人在承諾還款後卻人去樓空；除此之外，外國媒體亦有報道，指美國法官已裁定三家內地銀行，暫傳出為招行、交行（03328）及上海浦發銀行，早前涉及對北韓違反制裁調查中，拒絕遵守有關傳召，因而令相關內銀其後可能受到美方限制。

雖然上述消息確實不利中港股市氣氛，而當中美方的裁決更對內銀股有較深遠的影響，不過從昨日中港股市下跌幅度較預期為小來看，反映因G20峰會臨近，市場仍聚焦於「習特會」的結果，所以普遍仍以觀望為主，令港股近日得以續於高位爭持，暫仍未見明確方向。

中美貿談方面，談判代表於周一完成了電話通話，雙方就貿易經貿問題上交換了意見，並同意繼續保持溝通；同時亦有消息傳出「習特會」或將於本周六舉行。現時，市場已普遍預期雙方應難以於是次會面中達成協議，所以預期焦點或將落在兩國能否再次重啟新一輪有建設性的貿談上。

倘守穩27756 可續向上

從現時情況來看，美方應暫不會對餘下3250億美元的中國貨品加徵關稅，所以筆者認為美方現階段最容易及能對中方表達其再談判的誠意（亦可安撫美國部分商家），便是調整、暫緩、甚或撤銷之前對2000億美元的中國貨品所加徵的關稅，因此筆者預期美方在是次「習特會」上能否就此讓步將成為其一個重要關鍵，一旦上述預期得以落實，將為港股帶來另一輪重大刺激。

不過，雖然筆者對是次「習特會」的看法仍偏向樂觀，惟暫仍不建議大家現時便急着追貨，畢竟因中美兩國現時的關係牽涉層面甚廣，亦令是次會面結果上存在很多不確定性，建議大家暫時還是保守點，待「習特會」結果出爐後才再考慮作相應部署。

技術方面，雖然期指周一曾高見28605點，一度突破上周五高位28533點初步阻力，惟最終於收市時重回其下；到了昨日收市時，更以大陰燭跌穿前3個交易日低位，很大機會確認期指短線已於周一高位28605點見頂，並步入回調整固階段。小時圖中，期指技術走勢已顯著轉差，周一RSI及MACD圖中皆出現背馳見頂的訊號，再加上經過昨天的下挫，各主要技術指標皆已先後轉為向淡，保歷加通道亦由收窄轉為向下擴闊，反映現時沽壓已逐漸增加，期指短線將步入回調整固的階段。

不過，如之前筆者一直所言，期指是次回調只要未有失守前浪頂27756點短線重要支持，大市短線調整後仍將續以反覆向上為主。因「習特會」及即月期結日臨近，預期期指於本周末前應續於高位反覆上落，待「習特會」後才有機會出現下一輪明確方向。

小注價外1000點Long Call

策略方面，本期建議和上期一樣，若期指其後回調，並重回28000點以下時，大家可考慮偷步部署下月價外1000點Long Call，不過在注碼上則宜小注（穩陣一點），以陰燭收市跌穿27756點時作平倉止蝕參考，待「習特會」結果出爐後才再考慮加倉或作反手部署。