今日 04:11
香港財經
港股直擊
夜市期指收報28065點，跌91點，較昨日恒指收市28185點，低水121點，成交26522張。
夜市國指期貨收報10703點，較昨日國指收市低水39點。
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3內銀捲北韓洗錢案恐美制裁
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內銀面臨美限制 外交部:反對美長臂管轄
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