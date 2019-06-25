港股直擊 即巿股評

內地樓市形勢愈來愈複雜，中央態度是不能炒，也不會重手打房；房企方面，三四線內房融資難度愈來愈高。

社科院日前公布6月《中國住房市場發展月度分析報告》，當中指出一線城市房價總體平穩；準一線及二線城市房地產市場調節手段相對薄弱，一旦房價回暖，房價上漲的持續時間也要長於其他等級城市；部分三四線城市在經歷一波突擊性上漲後，因後續需求不足，房價將進入下跌階段。

情勢多元，選股除了龍頭，業務集中在一、二線城市的內房也相當可取，大灣區也是一大題材，區內配套政策也慢慢出台，近期有境外專才所得稅優惠。

大灣區焦點之一的深圳昨日進行土地拍賣，5幅土地均以最高限制地價成交，成交總額達224億元人民幣，創深圳史上最高。

當中，龍華和光明區的兩幅地更成為區內新地王，而龍華區地皮由龍光地產(03380)奪得。龍光根據地本來就是廣東，擁先天性地利，截至去年底土地儲備總貨值約為6520億元人民幣，大灣區佔比達82%。

根據EJFQ FA+，市場預測龍光今年盈利增長15.3%，明年為26.6%；不過預測巿盈率5.5倍，距離中位數高1.2個標準差，估值稍貴。

走勢上，昨日收市後EJFQ發出長線綠燈，捕12元左右的成交密集區下方入場，目標先睇13.87元上市高位，半成止蝕，留意人民幣走勢。

陳鎮強

信報分析員

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